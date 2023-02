OL : Laurent Blanc révèle son objectif après la victoire contre Angers

Publié par Dylan le 26 février 2023 à 10:10

L'OL s'est offert un succès précieux sur le terrain de l'Angers SCO lors de la 25ème journée de Ligue 1. Son entraîneur Laurent Blanc a réagi.

Le retour de l'espoir ? En battant l'Angers SCO au stade Raymond Kopa (1-3), l'Olympique Lyonnais a au moins assuré l'essentiel : les trois points. Face à une lanterne rouge menaçante, les Gones ont eu une efficacité presque maximale. Ce fut le cas en première période, lorsque Thiago Mendes inscrit un but sur le seul tir cadré du club rhodanien. Un coup-franc superbe qui lui a permis de rentrer aux vestiaires avec un score de 0-1 à la pause.

En seconde mi-temps, l'OL ne se montre pas plus dominateur et sera surtout récompensé par ses changements. L'entrée d'Amin Sarr à la place de Moussa Dembélé a enfin payé : la recrue hivernale s'est offerte sa première réalisation sous le maillot lyonnais à la 80ème minute. Si Abdallah Sima redonnait espoir au SCO (1-2, 87'), Bradley Barcola scellait la victoire des visiteurs en toute fin de partie (1-3, 90').

Pour Laurent Blanc, l'OL peut encore jouer l'Europe

Le scénario de la rencontre a été globalement apprécié par Laurent Blanc, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Mais celui-ci a tout de même noté un point noir : le manque de précision dans les gestes en première période. « À la mi-temps, j'ai dit aux joueurs de jouer plus juste. Dans le football moderne, les espaces sont de plus en plus petits. Il faut arriver à trouver quelqu'un capable de se mettre dans le sens du jeu en une ou deux touches. S'il en faut trois ou quatre, on n'y arrivera pas » a d'abord lancé le natif d'Alès en conférence de presse d'après-match.

Toutefois, Laurent Blanc se dit optimiste pour la suite de la saison. Si le contenu proposé par ses joueurs n'est pas parfait, l'Europe est encore envisageable : « Je sais que Rennes et Lille jouent mieux que nous actuellement. Ils ont un meilleur effectif et surtout, ils n'ont pas aussi mal démarré que nous. Ça ne me pose pas de problème de le dire. S'ils font une grosse fin de championnat en gagnant tous les matchs, on ne sera pas avec eux, c'est une réalité. Mais je ne fais pas une croix sur l'Europe » a-t-il poursuivi. Avec cette victoire contre Angers, Lyon (8ème) accuse provisoirement 6 longueurs de retard sur la cinquième place en Ligue 1.