Alors que Jean-Michel Aulas était présent à Clermont, John Textor a pris une terrible décision envers l'ancien président de l'OL.

Clermont-OL : L'Olympique Lyonnais a sans doute dit au revoir à l'Europe

Après l'incroyable succès la semaine dernière face à Montpellier (5-4), tout laissait croire que l'OL avait les moyens pour accrocher l'Europe en fin de saison. Mais comme trop souvent sur cet exercice 2022-2023, les hommes de Laurent Blanc se sont sabordés. En déplacement sur la pelouse du Clermont Foot, les Gones entament bien la partie, et Alexandre Lacazette trouve l'ouverture dès la 22e minute de jeu.

Mais la joie est de courte durée. Trois minutes plus tard, Castello Lukeba commet une faute stupide dans la surface. Le penalty est tranquillement transformé par Grejohn Kyei, et les Clermontois installent le doute dans les têtes lyonnaises. À la 44e minute, l'après-midi se complique pour l'OL avec la sortie sur blessure de Dejan Lovren, remplacé par Thiago Mendes.

Au retour des vestiaires, les Gones n'y sont pas, et finissent par encaisser un deuxième but de Grejohn Kyei (65e). Menés, les hommes de Laurent Blanc essayent de revenir, mais butent sur une défense clermontoise bien organisée. On joue les dernières minutes de la partie, et un miracle inespéré se produit. Komnen Andric est coupable d'une faute de main dans la surface, et l'arbitre désigne le petit point blanc en faveur de l'OL. Alexandre Lacazette a l'occasion de maintenir son équipe dans la course à l'Europe en arrachant le point du match nul, mais son penalty est stoppé par Mory Diaw (96e). Lyon s'incline 2-1 à Gabriel-Montpied, et voit la qualification européenne s'envoler.

Au-delà du contexte sportif, ce match était le premier depuis la fin du règne de Jean-Michel Aulas à la présidence de l'Olympique Lyonnais. Présent dans les tribunes à Clermont, l'homme de 74 ans a pris connaissance d'une terrible décision de la part de John Textor.

Jean-Michel Aulas n'a plus accès au vestiaire de l'OL

D'après les informations révélées par L'Équipe, plusieurs accords ont été passés entre John Textor et Jean-Michel Aulas. Parmi eux, l'ancien président lyonnais n'a plus la possibilité d'intervenir comme cela était le cas lorsqu'il était président. Dimanche, à la mi-temps du match entre Clermont et l'OL, il est resté dans les tribunes, à patienter que la seconde période démarre.

Ce choix a été décidé par John Textor, qui ne souhaite plus que Jean-Michel Aulas s'implique directement dans la vie de l'Olympique Lyonnais. Une décision très forte qui risque de faire jaser.