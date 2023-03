Publié par Enzo Vidy le 08 mars 2023 à 12:35

À deux jours d'un périlleux déplacement pour affronter le LOSC, l' OL enregistre deux retours de taille à l'entraînement, dont celui d'Alexandre Lacazette.

Voilà une nouvelle qui devrait ravir les supporters de l' OL ce mercredi. Blessé à la cuisse depuis le 12 février dernier, Alexandre Lacazette n'a cessé de voir son retour reporté, et cela n'a pas vraiment aidé son équipe, qui se retrouve à nouveau confrontée à des résultats irréguliers en championnat. Mais ce mercredi, alors que l' OL prépare son déplacement à Lille vendredi prochain, le capitaine lyonnais était de retour à l'entraînement.

Laurent Blanc peut donc souffler, et devrait pouvoir compter sur son attaquant pour le choc face au LOSC dans deux jours. Pour rappel, depuis son retour à l' OL cet été, Alexandre Lacazette comptabilise un total de 14 buts inscrits et 4 passes décisives délivrées. Il est bien évidemment l'homme fort de cette équipe lyonnaise, qui n'est pas aussi performante lorsque son capitaine n'est pas sur le terrain. En plus du retour d'Alexandre Lacazette, l' OL a également vu revenir un milieu de terrain, blessé depuis la victoire 3-1 à Angers le 25 février dernier.

OL : Thiago Mendes retrouve le chemin de l'entraînement

Tout comme Alexandre Lacazette, Thiago Mendes a retrouvé le chemin de l'entraînement ce mercredi matin. Le milieu de l' OL, blessé aux adducteurs face à Angers, pourrait postuler à une place dans le groupe qui sera convoqué par Laurent Blanc dans les prochaines heures pour le déplacement à Lille. Jérôme Boateng était lui aussi présent à la séance collective, après sa longue absence liée à une intervention chiurgicale au genou.

En revanche, Anthony Lopes, absent le week-end dernier face au FC Lorient (0-0) pour cause de fractures aux doigts, n'était pas présent avec les autres gardiens de l' OL ce mercredi. Il est donc peu probable de le voir vendredi prochain dans les buts lyonnais au stade Pierre-Mauroy.