PSG : Le président du Bayern Munich lance déjà le choc du 8 mars

Publié par JEAN-LUC D le 28 février 2023 à 00:53

Après sa victoire face à l’OM, le PSG se prépare pour son huitième de finale de Champions League contre le Bayern Munich. Et le président du club allemand est pressé d’en découdre avec les Rouge et Bleu.

Vainqueur à l’aller (1-0), au Parc des Princes, le 14 février passé, le Bayern Munich espère confirmer le 8 mars prochain face au Paris Saint-Germain, à l’occasion des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. En face, le Champion de France, qui a retrouvé son attaquant vedette Kylian Mbappé, auteur d’un doublé contre l’OM ce weekend, veut aller arracher sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe aux grandes oreilles en terres allemandes. Et en attendant ce choc au sommet, chaque camp affiche déjà sa confiance. C’est le cas du président de l’actuel leader de la Bundesliga. Interrogé par le journal Bild, Herbert Hainer a assuré que son équipe va éliminer le PSG de la Champions League dans une dizaine de jours.

« L’équipe a montré (contre Union) et aussi à Paris qu'elle est là quand ça compte le plus. Elle le montrera encore (au match retour). Je suis absolument confiant pour Paris. Quand vous voyez qui sort du banc, les autres clubs se lécheraient les doigts pour ça. C'est une autre raison pour laquelle je suis plein de confiance. Nous avons tout entre nos mains. Nous sommes au top », a déclaré le président du Bayern Munich, en marge de la victoire face à l’Union Berlin (3-0), en Bundesliga. En France, le journaliste Daniel Riolo croit aux chances du Paris Saint-Germain, à condition que Christophe Galtier se montre courageux dans ses choix.

PSG : Riolo livre la recette pour battre le Bayern Munich

Après la démonstration de force du Paris Saint-Germain sur la pelouse de l'Olympique de Marseille, Daniel Riolo pense que le Champion de France en titre a toutes les cartes en main pour aller se qualifier à Munich face au Bayern. Pour y parvenir, Christophe Galtier devra accepter de casser la MNM au profit du duo Messi-Mbappé.

« Si Galtier veut avoir un espoir de battre le Bayern Munich, ça risque d'être compliqué, ça ne peut être que comme ça. Avec Hakimi qui revient à droite, Nuno Mendes encore mieux et tu aura des joueurs qui vont faire le travail sobrement. Cela ne passera que par un énorme match de Mbappé, ça ne va pas venir d'autre chose (…) Maintenant, on sait depuis toujours que les trois ce n'est pas possible, je pense que Messi et Mbappé ça colle mieux. Il n'y a pas énormément d'affinité humaines entre Neymar et Mbappé. Neymar est de plus en plus regardé dans le vestiaire. Je pense que Messi et Mbappé, c’est la bonne association pour le PSG », a expliqué Riolo sur les antennes de RMC Sport.