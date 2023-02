PSG : La FIFA met en avant Lionel Messi et le Paris SG

Publié par Jules le 28 février 2023 à 08:27

Hier soir, la FIFA organisait la remise des trophées "The Best 2022", durant laquelle Lionel Messi, et le PSG ont été largement récompensés.

Quelle année 2022 pour Lionel Messi ! Malgré l'élimination du PSG contre le Real Madrid en Ligue des Champions, et la nouvelle désillusion des supporters parisiens, l'attaquant argentin a vécu une année folle sur le plan individuel, mais aussi en sélection. À 35 ans, le septuple Ballon d'Or a enfin offert une Coupe du Monde à l'Argentine, l'un des seuls trophées qui lui manquait pour compléter sa collection déjà bien garnie. Une année qui n'est pas passée inaperçue, puisque le joueur a été récompensé ce lundi soir.

Hier soir, la FIFA organisait la remise des trophées "The Best 2022" et, sans grande surprise, c'est Lionel Messi qui s'est offert le prix du joueur de l'année, notamment, et surtout, grâce à son titre de Champion du Monde récemment acquis par l'Argentine au Qatar. En plus de cela, l'attaquant du PSG figure dans l'équipe type de l'année pour la 16e fois, un record puisque Cristiano Ronaldo (15 nominations) est logiquement absent de cette équipe cette année.

PSG : 3 joueurs du Paris SG dans l'équipe de l'année

Néanmoins, Lionel Messi n'est pas le seul joueur du PSG à avoir été récompensé durant cette cérémonie hier soir. En effet, le Paris SG est l'un des clubs les plus représenté dans l'équipe de l'année puisque 3 Parisiens la composent. Il s'agit de Lionel Messi, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi. Seules deux autres équipes font mieux ou aussi bien puisque le Real Madrid place 3 joueurs dans cette équipe, et que Man City a 4 de ses éléments qui figurent dans cette équipe.

Une belle récompense pour le Paris SG, à une semaine du choc face au Bayern qui promet d'être palpitant. Les joueurs du PSG nommés dans cette équipe vont maintenant devoir assumer leur rang, en permettant au Paris Saint-Germain de se qualifier en quart de finale dans une semaine, ce qui ne sera pas chose aisée pour les hommes de Christophe Galtier.