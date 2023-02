ASSE : Batlles et Saint-Etienne proches d'un gros coup à Bordeaux

Publié par ALEXIS le 28 février 2023 à 10:57

Lors du match qui oppose l’ ASSE aux Girondins à Bordeaux, samedi à 15h, Laurent Batlles pourrait égaler un record du club ligérien, vieux de 7 ans.

Dernière de Ligue 2 au terme de la 18e journée, l’ ASSE est remontée progressivement au classement pour se hisser à la 15e place après la 25e journée. Mieux, les Verts ont désormais 7 points d'avance sur le premier club relégable en National, Dijon FCO, grâce aux victoires enchaînées dans ce mois de février. L’AS Saint-Etienne est en effet sur une série de 4 succès sur des concurrents directs dans la course pour le maintien : FC Annecy (3-2), Dijon FCO (2-0), Nîmes Olympique (1-2) et Pau FC (2-0).

Cette embellie de l’équipe de l' ASSE est surtout le fruit du mercato hivernal réussi, mais aussi celui du changement d’état d’esprit des joueurs, comme l’a souligné le buteur Jean-Philippe Krasso, après la victoire sur Pau. « Depuis le début de l’année, on se fait plus violence. On fait les efforts, on se bat. On est devenu une vraie équipe et les résultats nous permettent de prendre confiance. Les victoires appellent les victoires. »

ASSE : Batlles pourrait égaler le record de 5 victoires de Galtier

Dans quatre jours, l’ ASSE affronte Bordeaux, une équipe également reléguée en Ligue 2 la saison dernière. Cependant, les Girondins sont sur le podium et jouent la remontée en Ligue 1, tandis que les Stéphanois luttent pour assurer leur maintien. Les Bordelais ont renversé Amiens SC (1-2) en Picardie, lundi soir lors du dernier match de la 25e journée et ont repris la 2e place au classement général.

Les Verts seront donc face à une équipe d’un autre calibre, samedi au Matmut Atlantique, mais cela ne change pas leur objectif. Comme l’a indiqué l'entraîneur de l' ASSE, son équipe doit continuer à prendre des points pour poursuivre sa remontée et ainsi s’éloigner de la zone rouge. Selon Evect, Laurent Batlles pourrait, en cas victoire à Bordeaux, égaler un record du club, qui est de 5 succès de suite depuis la saison 2015-2016. Cela, du temps de Christophe Galtier.