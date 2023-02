ASSE : Bordeaux envoie un message fort à Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 28 février 2023 à 14:04

L’ ASSE s’attend à un difficile déplacement à Bordeaux, samedi. Les Girondins ont envoyé un signal fort aux Verts, en renversant Amiens, lundi.

Relégués en Ligue 2, à l’issue de la saison dernière, l’ ASSE et Bordeaux s’affrontent, samedi à 15h, au stade Matmut Atlantique, lors la 26e journée du championnat. Un match capital pour les deux équipes qui connaissent des fortunes diverses. Deuxièmes de Ligue 2 avec 45 points, les Girondins doivent absolument gagner pour consolider leur place et éviter de se faire coiffer par le FC Sochaux (3e), qui est en embuscade avec seulement un point de retard.

Quant à l'AS Saint-Etienne (15e), elle est certes sortie de la zone rouge avec une avance de 7 points, mais n’est pas encore sauvée. L’équipe de Laurent Batlles a encore besoin de points pour éloigner davantage des quatre dernières places conduisant tout droit en National. Si l’ ASSE reste sur une série positive de 4 victoires consécutives, Bordeaux ne fait pas moins bien.

ASSE : Bordeaux renverse Amiens et attend Saint-Etienne sereinement

Les Girondins ont gagné leurs deux derniers matchs sur des scénarios différents. Menant le Paris FC à la pause (2-0), le club au scapulaire a bien résisté en deuxième période pour préserver sa victoire, malgré la réduction du score par le club de la capitale (2-1, 72e).

Face à Amiens SC, lundi soir, en clôture de la 25e journée, Bordeaux a renversé Amiens en Picardie. Menée (1-0) après 17e minute(1-0), l’équipe de David Guion a égalisé (1-1, 79e), avant de s’imposer dans le temps additionnel (1-2, 90e+1). C’est donc en toute sérénité que le FCGB attend l’ ASSE en Gironde, dans quatre jours.

L’entraîneur des Marine et Blanc le confirme. Il assure que « son groupe grandit. Ça montre que j’ai un groupe concerné avec des joueurs concentrés sur l’objectif. Je sais de quoi mon équipe est capable et je suis content que ce résultat valorise notre classement et le fait qu’on travaille dur », s’est félicité David Guion. Laurent Batlles et l’ ASSE sont prévenus.