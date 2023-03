OM Mercato : Transfert record, une grosse pression pour Vitinha ?

Publié par Timothée Jean le 01 mars 2023 à 11:57

Alors que l’ OM s’apprête à affronter Annecy en Coupe de France, Vitinha fait parler de lui. Le Portugais fait face à une grosse pression.

Lors du dernier mercato hivernal, la direction de l’ Olympique de Marseille a fait sauter la banque avec le recrutement de Vitinha. Très convoité sur le marché des transferts en raison de ses performances remarquables avec le Sporting Braga, le jeune attaquant portugais a finalement fait le choix de rejoindre l’ OM dans les derniers instants du mercato.

Le club phocéen a déboursé pas moins de 32 millions d’euros, bonus compris, pour finaliser sa signature, ce qui fait de Vitinha la recrue la plus chère de l’histoire de l’ OM. Même le rapatriement de Dimitri Payet n’a pas coûté aussi cher. Cet investissement important traduit aussi les grandes ambitions de l’Olympique de Marseille pour cette seconde partie de saison.

OM Mercato : Vitinha pas perturbé par le montant de son transfert

Toutefois, le joueur de 22 ans ne considère pas ce transfert record comme une forme de pression mise sur ses épaules. « Depuis les premières offres reçues en 2022, on sait que les prix s'envolent pour un jeune capable de marquer un but tous les deux matches. Mais ça ne fait pas plus de responsabilités (…) Vitinha est très jeune, il est en plein développement. Comme à Braga, il va franchir les étapes, vous verrez qu'il s'accomplira lors des deux prochaines saisons », a confié l’un de ses proches dans des propos rapportés par L’Équipe.

Pour le moment, Vitinha n’est pas vraiment en réussite sous ses nouvelles couleurs. Il n’a disputé que 61 minutes depuis son arrivée à l' OM pour aucun but inscrit. Le jeune attaquant a visiblement du mal à assumer le montant déboursé pour son transfert, ce qui inquiète bon nombre d’observateurs de l’ OM.

L’ancien attaquant prolifique de Braga sait néanmoins qu’il a besoin de temps pour s’adapter à la Ligue 1 et assimiler le système de jeu mis en place par Igor Tudor. Il s’entraîne sans relâche à Marseille et espère vite retrouver son meilleur niveau de jeu à l’ OM, pour la plus grande joie des supporters. Il est d’ailleurs pressenti pour débuter le match contre Annecy ce mercredi soir en quart de finale de la Coupe de France. Si ce choix se confirme, ce sera l’occasion pour lui de lancer réellement son aventure au Vélodrome.