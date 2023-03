OGC Nice : Le Gym performe grâce à ce nouveau taulier

Publié par Jules le 01 mars 2023 à 22:57

Arrivé à l'OGC Nice l'été dernier, Kasper Schmeichel a parfois eu du mal à performer avec le Gym. Un problème qui semble désormais réglé.

Pour pallier le départ de Walter Benitez lors du dernier mercato estival, les dirigeants de l'OGC Nice ont décidé de s'offrir Kasper Schmeichel, gardien danois très expérimenté qui jouait sous les couleurs de Leicester. Ainsi, les Aiglons ont déboursé un million d'euros pour faire venir le gardien, qui a eu du mal à s'adapter sous les ordres de Lucien Favre en début de saison. C'est désormais réglé, puisque le gardien de but de 36 ans réalise de très belles performances depuis plusieurs semaines avec le Gym.

Alors que l'OGC Nice est sur une bonne lancée ces dernières semaines et est invaincu depuis 8 matchs en Ligue 1 (6v, 2n), l'arrivée de Didier Digard semble avoir tout changé chez les Aiglons. En effet, le jeune coach a apporté un peu de fraîcheur et semble avoir totalement transforméle Gym, qui était bien terne jusqu'à son arrivée. Ce changement, on le ressent aussi et surtout chez Kasper Schmeichel, qui a retrouvé son niveau dans les cages depuis le changement de technicien opéré au club.

OGC Nice : Didier Digard explique l'adaptation compliquée de Schmeichel

Malgré toute son expérience, Kasper Schmeichel a eu du mal à s'adapter à l'OGC Nice, comme l'explique Didier Digard, son nouvel entraîneur. "Je pense qu’il lui fallait aussi apprendre, même si c’est un joueur d’expérience. Il quitte le championnat dans lequel il a toujours évolué. Un club dans lequel il a passé énormément d’années, dont on connaît tous les rouages et l’environnement. Il a fallu qu’il s’intègre chez nous et qu’il comprenne le fonctionnement."

Néanmoins, au fil du temps, et grâce à la mise en place d'une hiérarchie à l'OGC Nice, le portier danois a enfin trouvé sa place au club. "J’ai fait le choix de les recevoir et de leur expliquer clairement la hiérarchie et aussi de faire prendre conscience à Kasper (Schmeichel) l’importance qu’il a dans le groupe, et l’implication qui doit être la sienne. Maintenant, il prend son rôle à cœur, et nous, on en tire les bénéfices sur le terrain", se réjouit Didier Digard. À Kasper Schmeichel d'aider ses coéquipiers à atteindre les places européennes, comme le réclame Jean-Clair Todibo.