OGC Nice : Un cadre croit en l'Europe avec Didier Digard

Publié par Dylan le 26 février 2023 à 17:40

Avant le derby de la Côte d'Azur contre l'AS Monaco, un taulier de l'OGC Nice s'est confié sur les ambitions du Gym pour la suite de la saison.

Une rencontre à ne pas rater pour l'OGC Nice. Le club azuréen se déplace sur la pelouse de l'AS Monaco pour le compte de la 25ème journée de Ligue 1 ce dimanche. Neuvième de Ligue 1, il accuse provisoirement 8 longueurs de retard sur la cinquième place détenue par le Stade Rennais. Il faut donc l'emporter face aux hommes de Philippe Clement pour rester dans la course à l'Europe.

De son côté, l'AS Monaco est sur un nuage en Ligue 1. Troisième du classement, le club de la Principauté reste sur quatre victoires consécutives dans l'élite. Toutefois, ce n'est pas la même histoire en Ligue Europa où le Bayer Leverkusen l'a éliminé jeudi (2-3, 5-3 TAB) au stade des seizièmes de finale. Invaincu depuis 2014 dans son antre face à son rival, l'AS Monaco espère que cet évènement ne l'affectera pas durant le match.

Jean-Clair Todibo vise l'Europe avec l'OGC Nice

Interrogé dans le contexte de ce derby de la Côte d'Azur, le défenseur niçois Jean-Clair Todibo s'est montré ambitieux quant à une qualification en Coupe d'Europe : « Bien sûr que c'est abordable. Aujourd'hui, on rattrape un petit peu notre retard » a-t-il répondu au micro de Thomas Mekhiche, journaliste pour Téléfoot. Sous les ordres de Didier Digard, l'OGCN a signé 5 victoires et 2 nuls en 7 matchs. De quoi donner de l'espoir aux supporters des Aiglons, mais également aux joueurs qui se sentent plus en confiance. C'est le cas de l'attaquant Khéphren Thuram : « Il nous a apporté de nouvelles choses : presser après la perte, de l'intensité dans le jeu et c'est un style de jeu qui nous convient et on essaye de l'appliquer au mieux match après match » a-t-il expliqué au sujet de son entraîneur, également auprès de Téléfoot.

Mais de son côté, Jean-Clair Todibo veut avant tout proposer du beau jeu d'ici la fin de la saison : « S'enflammer, ce serait très prétentieux de notre part car on a pris énormément de retard après notre début de saison. Après, bien sûr que l'objectif est atteignable, il faut l'avoir dans un coin de la tête » a-t-il poursuivi. Battu 1-0 par Monaco au match aller, Nice peut d'abord se venger en cas de succès contre son rival.