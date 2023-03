RC Lens Mercato : Une recrue de l'OGC Nice proche de signer au RCL

Publié par Enzo Vidy le 01 mars 2023 à 16:57

Souvent à l'affût des jeunes talents, le RC Lens a failli signer Youssouf Ndayishimiye, mais Florent Ghisolfi l'a finalement fait venir à l'OGC Nice.

Si le RC Lens occupe actuellement la 4e place du championnat de France, c'est sans doute grâce à son effectif jeune et talentueux, qui s'est conçu sur plusieurs saisons. La politique de recrutement lensoise est bien définie, et consiste à recruter des éléments pas forcément expérimentés, pour ensuite les faire progresser, afin qu'ils deviennent de véritables tauliers.

C'est aujourd'hui le cas pour de nombreux joueurs de l'effectif du RC Lens, comme Kevin Danso, Facundo Medina, ou plus récemment Salis Abdul Samed. Cette grande réussite en termes de recrutement, le RC Lens le doit à un homme, qui est maintenant détesté par les supporters suite à son départ brutal officialisé en début de saison.

Il s'agit de Florent Ghisolfi, l'actuel directeur sportif de l'OGC Nice, club qu'il a rejoint le 5 octobre dernier. Avant cela, il a occupé ce même poste au RC Lens, de 2019 à 2022. Et l'été dernier, alors que son départ au Gym n'était pas d'actualité, Florent Ghisolfi était déjà à l'affût pour un joueur qu'il a récemment fait venir à Nice.

RC Lens Mercato : Florent Ghisolfi pensait à Ndayishimiye pour le RCL

Arrivé cet hiver à l'OGC Nice en provenance de l'Istanbul Basaksehir contre un chèque de 11,5 millions d'euros, Youssouf Ndayishimiye a bien failli atterrir au RC Lens l'été dernier. En effet, à l'occasion de la conférence de presse d'avant-match du Gym ce mercredi, il a affirmé que Florent Ghisolfi s'intéressait déjà à lui lorsqu'il était le directeur sportif des Sang et Or.

"Il m’a suivi l’été dernier. Je n’ai pas fini le championnat, j’étais blessé, je n’ai pas joué les deux derniers mois, c’était difficile. Mon club en Turquie ne voulait pas me lâcher et moi, comme j’étais blessé, je me disais qu’il fallait rester là. Après, cette saison, je pensais que c’était fini. A la fin de la phase aller, on a continué de discuter. C’est un bon mec, il a de bonnes idées, il m’a tout expliqué et m’a laissé le choix". Voilà une anecdote qui ne devrait pas faire remonter la cote de popularité de Florent Ghisolfi auprès des supporters lensois.