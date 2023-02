RC Lens : Le RCL avec de nombreux blessés face au LOSC

Publié par Enzo Vidy le 28 février 2023 à 16:25

À quelques jours du derby tant attendu entre le RC Lens et le LOSC, de nombreux blessés sont à déplorer dans l'effectif du RCL.

C'est un match avec une saveur toujours particulière entre ces deux équipes. Samedi prochain à Bollaert, le RC Lens accueille le LOSC pour le compte de la 26e journée de Ligue 1, et entend bien prendre sa revanche devant son public, après la défaite 1-0 au match aller au stade Pierre-Mauroy.

Mais avant cela, les hommes de Franck Haise ont un déplacement important à Nantes pour aller chercher une qualification en demi-finale de la Coupe de France mercredi. Les organismes des joueurs lensois pourraient donc être considérablement impactés samedi face aux Dogues, d'autant plus que l'effectif du RC Lens est loin d'être au complet ces derniers temps.

Et à l'approche du match face au LOSC, les absents devraient encore être très nombreux pour Franck Haise et son équipe, qui va encore devoir innover pour combler tous les manques dans son équipe de départ.

RC Lens : Déja 6 absents pour la réception du LOSC

Le RC Lens sera amoindri ce week-end face à Lille. D'après les informations du média Le Petit lillois, pas moins de 6 joueurs du RCL sont d'ores et déjà forfaits pour cette rencontre. Parmi eux, on retrouve Wuilker Farinez et Jimmy Cabot, tous les deux victimes d'une rupture du ligament croisé. Adam Buksa est quant à lui est sur le chemin du retour, mais sera encore trop juste pour le derby.

Pour le reste, Alexis Claude-Maurice est touché au ménisque, tandis que Steven Fortes et Wesley Saïd ne pourront pas tenir leur place à Bollaert face aux Dogues. Des nouvelles loins d'être rassurantes pour une équipe du RC Lens qui n'est pas au summum de de sa confiance après le match nul concédé à Montpellier samedi dernier.