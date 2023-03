FC Barcelone Mercato : Tottenham insiste pour un milieu du Barça

Publié par Thomas G. le 02 mars 2023 à 12:40

Barré par une forte concurrence depuis son arrivée au FC Barcelone, Franck Kessié pourrait rebondir en Premier League cet été.

Ce soir, le FC Barcelone se déplace sur la pelouse du Santiago Bernabeu pour la demi-finale aller de la Coupe du Roi. Les Blaugranas affrontent l'ennemi, le Real Madrid, pour une place en finale. Privé de Robert Lewandowski, Pedri et Ousmane Dembélé pour ce choc, le Barça pourrra en revanche compter sur l’international ivoirien Franck Kessié.

Arrivé libre cet été en provenance de l’AC Milan, le milieu de 26 ans peine à se faire une place dans l’effectif pléthorique du FC Barcelone. En l’absence de Pedri, Franck Kessié pourrait tirer son épingle du jeu en grappillant de précieuses minutes. Malgré des prestations en dents de scie cette saison, l’international ivoirien garde une très belle cote sur le marché des transferts.

Cet hiver, Franck Kessié était notamment sollicité par l’Inter Milan et Tottenham. Selon les informations de Mundo Deportivo, ce dossier aurait connu un nouveau rebondissement. Les Spurs et Antonio Conte n’auraient pas abandonné la piste Kessié et veulent l'attirer cet été. Le joueur pourrait être ouvert à un départ du FC Barcelone pour relancer sa carrière. D’autant plus qu’un transfert à Tottenham lui permettrait de découvrir un nouveau championnat. Reste à savoir si la direction du Barça acceptera de laisser partir Franck Kessié après l’avoir bloqué cet hiver.

FC Barcelone Mercato : Le départ de Franck Kessié pourrait aider le Barça

Tottenham pourrait donc retenter sa chance pour Franck Kessié cet été. Les Blaugranas devraient prendre une décision en fin de saison concernant l’avenir de l’international ivoirien. Le départ du milieu ivoriein pourrait alléger la masse salariale du club et renflouer les caisses avant le mercato estival. La vente de Franck Kessié pourrait ainsi permettre au Barça de recruter un nouveau milieu de terrain.

Depuis plusieurs mois, les dirigeants du FC Barcelone souhaitent faire venir un ou plusieurs joueurs pour renforcer ce secteur. Les Blaugranas veulent préparer la succession de la légende Sergio Busquets. Dans cette optique, Bernardo Silva, Ilkay Gundogan et Alberto Moleiro ont été approchés par le FC Barcelone ces dernières semaines.