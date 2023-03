ASSE : La consigne de Laurent Batlles avant Bordeaux

Publié par ALEXIS le 02 mars 2023 à 18:26

Laurent Batlles, entraîneur de l' ASSE, a livré la consigne de jeu pour affronter Bordeaux, samedi, en ouverture de la 26e journée de Ligue 2.

L’entraîneur de l’ ASSE et celui de Bordeaux sont respectivement passés en conférence de presse, ce jeudi, pour évoquer le match qui les oppose, samedi à 15h au Matmut Atlantique. Laurent Batlles a prévenu son équipe avant le déplacement en Gironde. Il a rappelé à ses joueurs que le match retour sera différent de la rencontre aller remportée (2-0) à Geoffroy-Guichard.

Les Girondins de Bordeaux sont 2es de Ligue 2 et jouent la remontée. L’AS Saint-Etienne, qui lutte actuellement pour assurer son maintien doit donc rehausser son niveau de jeu, si elle veut rivaliser avec Bordeaux, dans deux jours. « J’ai dit aux joueurs que si on restait sur le même contenu que face à Pau, ce sera compliqué. C’était aussi un match qui a demandé beaucoup d’efforts aux joueurs, et dans le contenu je n’étais pas content de ce que j’avais vu.

Si on pense qu’aller à Bordeaux, et avoir le même contenu que contre Pau suffira, notamment dans l’aspect technique, mais au niveau de la maitrise collective, ce sera peut-être beaucoup plus compliqué », a prévenu Laurent Batlles.

ASSE : Laurent Batlles, « se concentrer sur ce qu’on fait pour les mettre en difficulté »

Le coach de l’ ASSE se méfie évidemment de l’équipe de David Guion, qu’il a épié avant leur confrontation. « J’ai regardé le match de Bordeaux contre Amiens (2-1), on a fait notre vidéo, et on sait qu’il y a de très bons joueurs, on sait que c’est une très belle équipe », a-t-il fait savoir.

La stratégie du staff technique des Verts ne sera efficace que si les joueurs respectent les consignes fermes et se concentrent sur leur force et non sur celle de l’adversaire. C’est l'une des consignes de Laurent Batlles aux Stéphanois contre les Girondins de Bordeaux. « Après, il faut se concentrer, malgré tout, sur ce qu’on fait, et ce qu’on va être capables de mettre en place pour pouvoir les mettre en difficulté. »