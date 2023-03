PSG Mercato : Le Paris SG est largué pour une piste de Nasser

Publié par Jules le 03 mars 2023 à 08:31

Alors que le PSG avait déclaré sont intérêt pour Jude Bellingham, les chances du Paris SG de boucler ce dossier sont désormais assez faibles.

Dans une interview accordée à Sky Sports il y a plusieurs mois, Nasser Al-Khelaïfi avait affirmé son intérêt pour le milieu de terrain anglais Jude Bellingham, qui joue actuellement avec Liverpool. "Tout le monde le veut, je ne vais pas le cacher. Il est dans son club, et nous avons du respect, donc si nous voulons lui parler, nous parlerons d'abord au club", avait déclaré le président du PSG en décembre, signe que l'arrivée du jeune milieu de terrain de Dortmund était bel et bien sur les tablettes du Paris SG.

Mais pour le moment, le PSG ne s'est pas encore activé sur cette piste. Le jeune joueur de 19 ans est sous contrat jusqu'en 2025, et le BVB devrait demander une petite fortune pour accepter de s'en séparer dans les prochains mois. Trop patient dans ce dossier, le Paris Saint-Germain pourrait bien se faire dépasser, alors que plusieurs clubs sont bien mieux placés que le club francilien pour récupérer le milieu de terrain anglais, qui a participé à la Coupe du Monde avec les Three Lions cet hiver.

PSG Mercato : Trois clubs se battent pour Jude Bellingham

Alors que le jeune milieu de terrain Eric Junior Dina-Ebimbe devrait quitter le Paris SG dans les prochains mois, le PSG devrait se mettre en quête de quelques renforts dans l'entrejeu. Cependant, si l'on en croit les informations de Fabrizio Romano, les Parisiens se seraient fait passé devant par plusieurs clubs dans le dossier Jude Belligham puisque trois écuries semblent avoir une longueur d'avance : le Real Madrid, Liverpool et Manchester City.

Selon le journaliste italien, Chelsea et le PSG seraient presque hors-course pour le joueur, et l'avenir de Jude Belligham devrait s'écrire dans l'un des trois clubs cités plus haut. Un moins d'un retournement de situation, le Paris Saint-Germain devrait donc passer à côté du crack anglais.