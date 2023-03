OM : Valentin Rongier prend cher après la défaite contre Annecy

Publié par Jules le 03 mars 2023 à 09:01

Arrivé à l'OM en 2019, Valentin Rongier s'est rapidement imposé à Marseille, au point de devenir un titulaire indiscutable de l'équipe d'Igor Tudor.

Présent depuis plusieurs saisons à l'OM, Valentin Rongier est un joueur essentiel de l'équipe. Auteur de bonnes prestations à l'Olympique de Marseille, notamment contre le PSG en Coupe de France, le joueur n'a cependant rien pu faire contre le FC Annecy, et a livré une bien pâle copie en quart de finale. Une contre-performance qui a beaucoup de mal à passer pour les supporters marseillais, qui se voyaient déjà ajouter un nouveau trophée à leur collection dans quelques mois.

Bien que la cible principale des critiques après la déroute face à Annecy est Leonardo Balerdi, peu de joueurs de l'OM sont épargnés par la vindicte populaire qui secoue le club depuis mercredi soir. Alors que certains réclamaient Valentin Rongier en Équipe de France, il y a encore quelques mois, le milieu de terrain va devoir faire profil bas ces prochaines semaines, suite à son mauvais match contre le 10e de Ligue 2. Comme quoi, dans le foot, tout va très très vite.

OM : Jérôme Rothen fusille Valentin Rongier

Après la défaite de l'OM contre le FC Annecy, Jérôme Rothen, ancien joueur du PSG, s'est exprimé sur la performance des Marseillais, et notamment celle de Valentin Rongier. Sur RMC, l'ancien joueur ne mâche pas ses mots concernant l'ancien nantais. "C’est un bon joueur, mais il a beaucoup de manques, affirme le chroniqueur. Ce n'est pas parce qu’il a fait un match exceptionnel contre le PSG qu’il est devenu un joueur de niveau international."

À 28 ans, Valentin Rongier pourrait bien voir ses rêves d'Équipe de France s'éloigner de plus en plus, alors qu'il était l'un des joueurs dont on parlait pour animer le milieu de terrain des Bleus lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar. Quoi qu'il en soit, le joueur va rapidement devoir rebondir, tout comme l'OM, qui n'a plus que le championnat à jouer cette saison.