OM : Une superbe nouvelle tombe à Marseille avant le Stade Rennais

Publié par Timothée Jean le 03 mars 2023 à 10:51

Après la débâcle contre Annecy, l’ OM va tenter de se relancer dimanche prochain contre le Stade Rennais. Igor Tudor pourra compter sur un précieux atout.

L’ OM vient de subir deux grosses désillusions en l’espace de trois jours. L’Olympique de Marseille s’est lourdement incliné face au PSG (0-3), dimanche lors du choc de la 25e journée de Ligue 1, avant de chuter à la surprise générale face à Annecy en quart de finale de la Coupe de France (2-2, 6 tab à 7). Deux défaites consécutives qui ont quasiment mis fin aux espoirs de l’ OM de remporter un trophée cette saison.

Désormais, l’équipe phocéenne devra se concentrer sur le championnat. 2es de Ligue 1 avec 8 points de retard sur le PSG, les Marseillais n’ont plus le droit à l’erreur. Ils devront impérativement aller chercher la victoire dimanche prochain sur la pelouse du Stade Rennais, sous peine de se voir éjecter du podium. Et pour cause, l’AS Monaco (3e) et le RC Lens (4e) arrivent en force et ne sont plus qu’à deux points de l’ OM.

Les hommes d’Igor Tudor devront donc vite renouer avec la victoire face aux Bretons, un défi qui s’annonce très compliqué face à un adversaire de taille. Pour tenter de revenir avec les trois points, l’entraîneur marseillais aura besoin d’un maximum de joueurs au top physiquement. D’ailleurs, Igor Tudor devrait compter sur l’un de ses hommes en forme, Jordan Veretout.

OM : Jordan Veretout opérationnel contre le Stade Rennais ?

Titulaire indiscutable aux côtés de Valentin Rongier, le milieu de terrain tricolore, Jordan Veretout, est sorti sur blessure lors de l’élimination de l' OM face à Annecy. Touché à la cheville, il a été contraint de céder sa place à François-Régis Mughe dans les derniers instants de la rencontre. Alors qu’une absence de plusieurs semaines était redoutée, L'Équipe assure que son état se serait considérablement amélioré ces dernières heures.

Jordan Veretout semble bien remis de sa blessure et serait même attendu à l'entraînement collectif de l'Olympique de Marseille ce vendredi en vue de bien préparer le match contre le Stade Rennais. Selon la source, l’ancien joueur de l’AS Rome pourrait être opérationnel pour le déplacement au Roazhon Park, dimanche soir à 20h45 en clôture de la 26e journée de Ligue 1.