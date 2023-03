Bayern-PSG : Christophe Galtier donne son verdict pour Neymar

Publié par JEAN-LUC D le 03 mars 2023 à 14:52

Ce vendredi, Christophe Galtier a évoqué la situation de Neymar à cinq jours du 8e de finale retour de Ligue des Champions entre le Bayern et le PSG.

Victime d'une grosse entorse de la cheville droite contractée en Ligue 1 contre le LOSC, Neymar multiplie les efforts pour pouvoir être présent dans le groupe du Paris Saint-Germain, qui va tenter de réaliser l’exploit à l’Allianz Arena le 8 mars prochain face au Bayern Munich. Battu (0-1) le 14 février passé au Parc des Princes, le PSG veut renverser la vapeur lors du 8e de finale retour de la Ligue des Champions.

Et l’attaquant brésilien de 31 ans veut absolument participer à ce choc pour aider son équipe à se qualifier pour les quarts de finale de la coupe aux grandes oreilles. Et si le communiqué médical publié ce vendredi par le club de la capitale laissait encore un infime espoir de voir Neymar à Munich dans cinq jours, Christophe Galtier a fait une annonce fracassante sur le sujet.

PSG : Neymar forfait pour le déplacement à Munich

Dans son point médical, le Paris Saint-Germain indique notamment que « Neymar Jr continue sa rééducation, un point sera fait lundi pour préciser l’évolution ». Si son forfait pour la 26e journée de Ligue 1 face au FC Nantes, samedi soir, est d’ores et déjà acté, son absence pour le voyage en Allemagne reste encore à confirmer puisqu’il devrait passer de nouveaux examens lundi prochain.

Mais plus besoin d’attendre pour savoir si le partenaire de Messi et Mbappé sera de la partie mercredi prochain contre le Bayern Munich. De passage en conférence de presse ce vendredi, Christophe Galtier a annoncé le forfait de son numéro 10 pour le 8e de finale retour de Ligue des Champions. « Une chance d'être dans le groupe pour le Bayern ? Non. Il sera forfait. Je pense qu'il sera forfait face au Bayern », a déclaré l'entraîneur du PSG. Reste maintenant à savoir si Christophe Galtier la joue comme avec Kylian Mbappé pour le match aller.