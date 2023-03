Bordeaux-ASSE : Les supporters prennent une importante décision

Publié par ALEXIS le 03 mars 2023 à 17:22

À l’occasion de la venue de l’ ASSE à Bordeaux, ce samedi à 15h, les Girondins ont prévu une ambiance de folie au Matmut Atlantique.

L’ ASSE se déplace à Bordeaux pour le premier match de la 26e journée de Ligue 1. Il s’agit d’un rendez-vous entre deux clubs historiques du championnat, mais relégués en Ligue 2 à l’issue de la saison dernière. Leader du classement des Tribunes à l’extérieur, l’AS Saint-Etienne sera soutenue par 850 supporters dans l’enceinte des Girondins. C’est le nombre de places qui leur a été réservé dans le parcage visiteurs.

En revanche, plus de 27 000 supporters sont attendus en Gironde. Le club au scapulaire vise même un record de remplissage lors du match annoncé à guichets fermés, contre l’ ASSE, selon les informations de Evect.« Bordeaux espère atteindre la barre des 30 000 spectateurs, c'est l'objectif affiché pour cette rencontre », a fait savoir le site spécialisé.

ASSE : Les Ultramarines et les Magic Fans en fête à Bordeaux

Pour mobiliser ses supporters à faire le plein du Matmut Atlantique, Bordeaux leur offre un quart de finale de Coupe de France entre son équipe féminine et celle du PSG, juste après l'opposition face à l’ ASSE. Soit les deux matchs au prix d’un. Et ce n’est pas tout ! Les supporters bordelais et stéphanois ont également prévu de fêter les 30 ans du jumelage entre les deux groupes, à l’occasion du match.

Il s’agit des Ultramarines et des Magic Fans, qui entretiennent depuis de longues années des relations amicales, comme le souligne le site web regroupant une communauté de supporters des Verts. En plus du match qui s’annonce alléchant sur le terrain, Bordeaux (2e) et l' ASSE (15e) ont prévu une belle fête autour de leur rencontre. Pour rappel, les Girondins avaient été battus par Saint-Etienne lors du match aller (2-0) à Geoffroy-Guichard.