LOSC : Jonathan David satisfait du nul contre le RC Lens

Publié par Dylan le 05 mars 2023 à 11:53

Aligné à la pointe de l'attaque du LOSC face au RC Lens, Jonathan David a inscrit un but salvateur. Le Canadien est heureux du résultat du match.

L'occasion est ratée. Dans cette 26ème journée de Ligue 1, le LOSC de Paulo Fonseca avait la possibilité de mettre la pression sur le Stade Rennais (5ème). Sixième à 2 longueurs, le club nordiste pouvait reprendre provisoirement sa place au sein du top 5 en battant le RC Lens (4ème). Mais tout ne s'est pas passé comme prévu.

Comme ils le pressentaient, les Dogues ont eu des difficultés à exister au stade Bollaert-Delelis, véritable forteresse des Sang-et-Or. Pour rappel, seul l'OGC Nice était parvenu à y prendre des points lors de son voyage (victoire 1-0). Un succès lillois relevait donc de l'exploit, mais les visiteurs ne se sont pas laissés abattre par les statistiques. S'ils ont encaissé le premier but avec une réalisation contre-son-camp du défenseur portugais José Fonte, les Dogues ont égalisé grâce à Jonathan David. Le score ne bougera plus (1-1), ce qui permet au LOSC d'arracher un point à Lens. Mais le Stade Rennais pourra prendre 4 unités d'avance en cas de succès contre l'OM dimanche.

Jonathan David après RC Lens-LOSC : « Chaque équipe a dominé sa mi-temps »

Ce match nul ne sera peut-être pas forcément vu comme un bon résultat par tous les amoureux du LOSC. Mais lorsque l'on sait que le RC Lens a remporté 11 de ses 13 rencontres à domicile disputées cette saison, on se dit qu'il y a davantage de positif à retenir. Interrogé par la presse à ce sujet à l'issue du match, Jonathan David a d'abord évoqué une première mi-temps difficile : « On n’a pas beaucoup joué, pas beaucoup mis en difficulté en première période. C’était assez facile pour eux, ce n’était pas le LOSC de d’habitude. On était trop prudent, on aurait dû prendre plus de risques, prendre plus la profondeur ».

Mais l'attaquant canadien s'est ensuite dit heureux du comportement de son équipe en deuxième période : « On a trouvé les espaces entre les lignes, on a changé de côtés beaucoup plus rapidement, on a essayé de gagner les 2e ballons et mettre plus de pression. Sur la fin de match, on a peut-être la possibilité de l’emporter. Chaque équipe a dominé sa mi-temps ». Avant la réception de Lyon dans une semaine, Lille pourrait boucler le dossier Tiago Djaló pour cet été.