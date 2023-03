LOSC Mercato : L'Inter Milan ne lâche pas un défenseur de Lille

Publié par ALEXIS le 03 mars 2023 à 15:35

L’Inter Milan aurait toujours des vues sur le défenseur du LOSC, Tiago Djalo, pour prendre la place de Milan Skriniar en partance pour le PSG cet été.

À la recherche d’un défenseur central pour succéder à Milan Skriniar, l’Inter Milan a coché le nom de Tiago Djalo du LOSC sur son calepin. Il est parmi les joueurs visés pour remplacer l’international slovaque, qui est annoncé avec insistance au PSG, à l’issue de la saison et de son contrat. L’intérêt des Nerazzurri pour le défenseur de Lille date du mercato hivernal.

Un mois après la fermeture du marché des transferts de janvier, La Gazzetta dello Sport croit savoir que le club lombard n’a pas abandonné la piste menant vers le n°3 du LOSC. L’Inter Milan se préparerait à passer à offensive lors du prochain mercato estival. Par anticipation, les Intéristes auraient inscrit les noms de Merih Demiral (Atalanta Bergame) et Benjamin Pavard (Bayern Munich) dans leurs petits papiers, d’après le média transalpin.

LOSC Mercato : Tiago Djalo transféré à l'Inter Milan pour 12 M€ ?

Contrairement à Milan Skriniar (28 ans), attendu au PSG pour s'y engager sans indemnité de transfert, Tiago Djalo (22 ans) ne retournerait pas à Milan librement. Sous contrat avec le LOSC jusqu’en juin 2024, il devrait faire l’objet d’un transfert. Selon l’estimation du site spécialisé Transfermarkt, sa valeur marchande est estimée à 12 millions d'euros. Pour rappel, le Portugais a été acheté à l’AC Milan par les Dogues, en août 2019, contre un chèque de 4 millions d'euros.

Cette saison, Tiago Djalo est l'un des joueurs les plus utilisés par l'entraîneur Paulo Fonseca. Il a disputé 24 matches en Ligue 1 et été titulaire à 23 reprises. Il a même inscrit 2 buts et délivré une passe décisive en championnat. Le défenseur visé par l'Inter Milan est donc un crack à Lille.