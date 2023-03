ASSE : Pour Krasso, le maintien se jouera jusqu'au bout

Publié par Dylan le 05 mars 2023 à 12:23

Buteur contre les Girondins de Bordeaux, Jean-Philippe Krasso estime que le maintien n'est pas encore assuré pour l'ASSE.

Pas de victoire, mais toujours invincible ! La série de succès consécutifs de l'AS Saint-Étienne (4) a pris fin contre les Girondins de Bordeaux, lors de la 26ème journée de Ligue 2. Le club forézien a tout de même pris un point au Matmut Atlantique (1-1) grâce à un penalty transformé par Jean-Philippe Krasso. Le meilleur buteur des Verts cette saison a signé sa treizième réalisation dans l'antichambre de l'élite.

Face à un adversaire qui voulait assurer sa deuxième place, ce match nul est un bon résultat pour l'ASSE qui grimpe au treizième rang. Les protégés de Laurent Batlles conservent d'ailleurs une belle avance sur la zone rouge (5 points) et le premier relégable, le Dijon FCO. Toutefois, le maintien est encore loin d'être assuré car il reste 12 journées à disputer.

Jean-Philippe Krasso (ASSE) : « On peut encore prendre un maximum de points »

Interrogé par la presse à l'issue de la rencontre, Jean-Philippe Krasso a d'abord salué la bonne dynamique des siens : « Au vu du match, c'est une bonne chose avec ce but encaissé en début de seconde période et le fait qu'on arrive à revenir. On aurait aimé avoir plus de temps pour passer devant. C'est un bon point et on continue d'avancer dans le classement » a-t-il lancé au micro de BeIN Sports.

Cependant, il ne veut pas crier victoire trop vite pour le maintien. Le Rodez AF (18ème) et le Dijon FCO (17ème) ont gagné chez les relégables, ce qui l'incite à rester prudent : « Je pense qu'en Ligue 2 il n'y a pas vraiment de vérité. On voit des fois les derniers qui battent les premiers, il y a des résultats vraiment surprenants. On a quand même un bon groupe, une bonne équipe. On a notre jeu à faire valoir, on peut encore prendre un maximum de points » a-t-il poursuivi, affichant de l'espoir pour la fin de saison. Seul hic dans sa prestation contre Bordeaux : il n'a pas réussi à combiner avec Ibrahima Wadji, son compère habituel en attaque. De quoi inquiéter Laurent Batlles, son entraîneur.