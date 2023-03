PSG : Les premières nouvelles tombent pour Marquinhos et Mukiele

Publié par JEAN-LUC D le 05 mars 2023 à 13:54

La belle victoire du PSG, samedi soir face au FC Nantes, a été ternie par les sorties sur blessures de Marquinhos et Nordi Mukiele. Christophe Galtier a donné de leurs nouvelles.

Le Paris Saint-Germain a battu le FC Nantes (4-2), hier soir, au Parc des Princes. Mais l’équipe de Christophe Galtier a perdu deux éléments en défense, notamment Nordi Mukiele et Marquinhos. Après le match, l’entraîneur du club de la capitale française a tenu des propos rassurants sur ses joueurs, à quelques jours du huitième de finale retour de Ligue des Champions contre le Bayern Munich.

« Mukiele et Marquinhos sont-ils incertains pour le choc en Bavière ? Je ne pense pas. Nordi, on a marché sur son tendon, il a été coupé, mais cela ne semble pas très grave. Marqui, c'est un coup au niveau des côtes, ça ne semble pas très grave, on fera le point demain (ce dimanche) et on va croiser les doigts. Des joueurs sont sortis avec des bobos, j'avais prévu certaines choses si nous avions un avantage conséquent, pour manager au mieux mes troupes, mais il a fallu serrer les dents jusqu'au bout avec des jeunes », a expliqué Galtier, qui n’a toutefois pas caché son inquiétude à trois jours d’affronter le Bayern Munich, en conférence de presse.

PSG : Galtier met en garde le Paris SG avant le Bayern

Malgré un sérieux avantage de 2 buts, le Paris Saint-Germain s’est fait reprendre par le FC Nantes. Et même si ses hommes l’ont emporté au coup de sifflet final de l’arbitre, Christophe Galtier s’est rappelé la fébrilité de son équipe alors que pointe le choc contre l’ogre bavarois. Le technicien marseillais a donc tenu à mettre ses garçons en garde avant de s’envoler pour l’Allemagne.

« Inquiet oui et non, On me voit un peu soucieux parce que ça fait deux fois que ça se renouvelle ici au Parc. On fait une très bonne entame de match, on ouvre le score, on fait le break et patatras », a confié le successeur de Mauricio Pochettino avant d’ajouter : « contre le Bayern, on n'aura pas le droit à une minute de relâchement. Il faudra jouer son va-tout avec beaucoup de cœur, d'envie, de détermination et sans aucun relâchement parce qu'à ce niveau-là, ça ne pardonnera pas. »