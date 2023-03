OM : Gros changement dans la compo de Tudor face au Stade Rennais

Publié par JEAN-LUC D le 05 mars 2023 à 19:47

En clôture de la 26e journée de Ligue 1, le Stade Rennais accueille l’ OM ce dimanche à 20h45. L’entraîneur marseillais Igor Tudor va faire un énorme changement dans son onze de départ.

À quelques heures du choc de Ligue 1 contre le Stade Rennais, les dernières indiscrétions autour de la composition d’équipe d’Igor Tudor ont fuité. Ainsi, si l’absence de Samuel Gigot était censée être comblée par Leonardo Balerdi, le coach de l’Olympique de Marseille aurait finalement opté pour un autre choix. En effet, selon plusieurs sources concordantes, c’est l’international ivoirien Éric Bailly qui est pressenti pour composer la charnière centrale de l’OM face aux Bretons ce dimanche soir au Roazhon Park.

Par rapport à la défaite contre le Paris Saint-Germain du week-end passé, Chancel Mbemba réintègre le onze de base de Marseille. L'ancien défenseur du FC Porto sera donc accompagné de Sead Kolasinac et Éric Bailly devant l’indéboulonnable Pau Lopez dans les cages. Au milieu, le quatuor Jonathan Clauss, Valentin Rongier, Jordan Veretout et Nuno Tavares va être reconduit. Très en forme malgré son pénalty raté contre Annecy en Coupe de France, Alexis Sanchez sera positionné à la pointe de l’attaque en compagnie de Ruslan Malinovskyi et Matteo Guendouzi.

Pour ce choc, le coach du Stade Rennais Bruno Génésio ne peut pas compter sur Hamari Traoré, Flavien Tait, Xeka, Lorenz Assignon et Martin Terrier, tous blessés.

La composition des deux équipes Stade Rennais-OM

La composition probable du SRFC : Mandanda – Spence, Omari, Theate, Truffert – Doku, Santamaria, Bourigeaud, Toko Ekambi - Kalimuendo, Gouiri.

L’équipe possible de Marseille : López – Mbemba, Bailly, Kolasinac – Clauss, Rongier, Veretout, Tavares – Malinovskyi, Guendouzi – Sanchez.