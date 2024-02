OM : Les vérités de Samuel Gigot sur la crise à Marseille

À la veille du match retour contre le Shakhtar Donetsk en Ligue Europa, Samuel Gigot s’est présenté en conférence de presse. L’occasion pour lui de faire des confidences sur la crise qui secoue l’OM.

L’OM va mal, Samuel Gigot dénonce une responsabilité collective

À la recherche d’un succès depuis sept rencontres consécutives, l’Olympique de Marseille connaît une période mouvementée et sort d’une défaite contre le Stade Brestois (1-0). Ce revers en championnat a couté cher à Gennaro Gattuso, qui a été limogé par sa direction avant d’être remplacé par Jean-Louis Gasset. Ce changement d’entraîneur vise à apporter une nouvelle dynamique à l’OM après une série de résultats décevants.

C’est dans ce contexte que l’OM prépare son match retour décisif le Shakhtar Donetsk ce jeudi soir en barrages de la Ligue Europa. Tenus en échec lors du match aller (2-2) à Hambourg, les Olympiens devront impérativement s’imposer à domicile pour accéder aux huitièmes de finale du tournoi. Et avant cette rencontre européenne, Samuel Gigot a pris la parole en conférence de presse pour exprimer la responsabilité collective de l’équipe dans cette crise de résultats de l’OM et le départ précipité de Gennaro Gattuso.

« Nous sommes les premiers responsables, on n’a pas fait ce qu’il fallait. Quand quelqu’un comme Gattuso qui est limogé, on se sent responsable », a déploré le capitaine de l’OM. Ses déclarations reflètent un sentiment de remise en question et d’engagement envers le club, soulignant l’importance de réagir rapidement pour renouer avec la victoire.

Samuel Gigot appelle à la mobilisation et à l’union sacrée

Actuellement, l’Olympique de Marseille est largué en Ligue 1 et éliminé de la Coupe de la France. Les Phocéens n’ont plus que la Ligue Europa pour faire vibrer les supporters, agacés par les résultats décevants de leur équipe. Et si l’atmosphère reste très tendue à Marseille à l’approche du match contre le Shakhtar Donetsk, Samuel Gigot a appelé à la mobilisation et l’union sacrée pour « inverser la situation ».

L’OM aura besoin du soutien indéfectible de ses supporters pour surmonter cette période difficile. Le match contre le Shakhtar Donetsk au Vélodrome représente ainsi une occasion pour l’équipe phocéenne de se remettre sur les rails et de retrouver le chemin du succès avec un entraîneur expérimenté.