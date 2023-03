ASSE : Un taulier de Bordeaux pas tendre avec Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 06 mars 2023 à 13:24

Samedi, l’ ASSE a accroché les Girondins à Bordeaux (1-1). Le capitaine bordelais, Yoann Barbet, était en colère après le match nul de son équipe.

L’ ASSE a tenu les Girondins en échec au stade Matmut Atlantique à Bordeaux (1-1), samedi, en ouverture de la 26e journée de Ligue 1. Les Bordelais avaient pris l’avantage grâce à un but d’Aliou Badji à l’entame de la deuxième période (1-0, 46e). Ils se dirigeaient tout droit vers une victoire, mais le penalty causé par Clément Michelin sur Kader Bamba a tout gâché. Le défenseur des Girondins, entré en jeu à la 78e, a offert l’opportunité à Jean-Philippe Krasso d’égaliser pour Saint-Etienne (1-1, 82e).

Et la conséquence de ce match nul pourrait être lourde pour l’équipe de Bordeaux. Elle pourrait être éjectée de la 2e place du podium par le FC Sochaux, qui affronte le SM Caen ce lundi (20h45) en Normandie, en clôture de la 26e journée. Notons que l' ASSE a réalisé une bonne opération, car elle bondit de la 15e à la 13e place au classement, grâce au point ramené de la Gironde.

ASSE : Yoann Barbet frustré par le nul contre Saint-Etienne

Conscient que Bordeaux pourrait chuter de la deuxième place qualificative pour la remontée en Ligue 1, Yoann Barbet ne digère pas du tout les 2 points lâchés face à l’ ASSE. « Si je ne me trompe pas, ils ont fait un tir, un but en seconde mi-temps... Je suis surtout frustré de ne pas avoir réussi à tenir le score », a regretté le capitaine du FCGB, au micro de beIN Sports.

« On a eu quelques situations pour marquer le deuxième, on ne l'a pas fait. On prend ce but qui nous fait mal […]. Je suis plus déçu par rapport à la seconde mi-temps, parce qu'on a mené d'entrée de jeu […] Si on veut atteindre nos objectifs, il va falloir être bons samedi prochain ». Yoann Barbet évoque en effet la confrontation directe entre Bordeaux et le FC Sochaux (15h), lors de la 27e journée du championnat.