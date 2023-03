OM : Balerdi lâche ses vérités, le RC Strasbourg est prévenu

Publié par Timothée Jean le 06 mars 2023 à 14:24

Interrogé à l’issue de la victoire de l’ OM sur la pelouse du Stade Rennais, Leonardo Balerdi a apporté une réponse ferme à ses détracteurs.

Depuis son arrivée en juillet 2020, Leonardo Balerdi ne fait pas vraiment l'unanimité du côté de l’ OM. Le défenseur argentin est régulièrement critiqué pour ses prestations à géométrie variable et ses errements défensifs. Il a d’ailleurs souffert lors des deux défaites de l’Olympique de Marseille face au PSG et Annecy. Des prestations décevantes qui lui ont valu de vives critiques, mais l’Argentin a tenu bon.

Ce dimanche, lors du déplacement sur la pelouse du Stade Rennais, Leonardo Balerdi était encore titulaire au sein de la défense de l’ OM. Ce choix fort d’Igor Tudor a surpris bon nombre de supporters. Toutefois, l’entraîneur croate a vu juste, puisque le joueur de 24 ans a livré une belle copie face aux Rennais.

À l’issue de la rencontre, Leonardo Balerdi s’est dit satisfait du résultat, avant de répondre à toutes ces critiques qui ne l’ont pas affecté. « Je ne considère pas les critiques, je me concentre sur moi-même. Il faut garder la tête haute et continuer de positiver dans ces moments pour espérer inverser la tendance », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par La Provence.

OM : Leonardo Balerdi déjà tourné sur le match contre le RC Strasbourg

Après deux énormes désillusions subies en trois jours, l’ OM se devait de repartir de l’avant ce dimanche en clôture de la 26e journée de Ligue 1. Ce succès face au Stade Rennais relance ainsi l’Olympique de Marseille dans la course pour une qualification directe en Ligue des Champions.

Deuxième du championnat, le club phocéen compte désormais 4 points d’avance sur ses premiers poursuivants, l’AS Monaco et le RC Lens. Leonardo Balerdi et ses partenaires vont tenter de poursuivre sur cette dynamique dimanche prochain lors de la réception du RC Strasbourg. « C'est bien de compter quatre points d'avance sur nos poursuivants, mais on ne se concentre que sur nous. On est déjà tourné vers Strasbourg qui ne sera pas évident à jouer. On a la mentalité que le coach et le staff nous transmettent », a-t-il conclu.