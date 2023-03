RC Strasbourg : Chelsea prêt à donner un coup de pouce au RCSA

Publié par Thomas G. le 03 mars 2023 à 13:12

Toujours à la recherche d'un nouvel actionnaire au RC Strasbourg, le président Marc Keller pourrait s'associer avec le propriétaire de Chelsea.

Le RC Strasbourg reçoit le Stade Brestois, dimanche, dans un match capital dans la course au maintien. Le 16e reçoit le 18e et en cas de victoire, les hommes de Fréderic Antonetti pourraient prendre 4 points d’avance sur leur adversaire. Une rencontre déterminante pour l’avenir du RC Strasbourg qui se joue également en dehors des terrains.

Cette semaine, le président du RC Strasbourg s’est exprimé sur le futur de son club dans un entretien accordé à Dernières Nouvelles d'Alsace. Marc Keller a confirmé que les Strasbourgeois étaient à la recherche de nouveaux actionnaires souhaitant investir au RCSA. L’objectif des dirigeants du RC Strasbourg est de franchir un nouveau cap pour continuer de faire progresser le club.

« Sur toute cette période, on l’a toujours géré en fonction de nos revenus. Or le stade est à guichets fermés, les buvettes tournent à plein régime, toutes les loges sont vendues. On est arrivé au plafond du développement économique que l’on peut espérer. Je suis plutôt discret, c’est un fait, mais je ne l’ai jamais caché: cela fait deux ans que nous cherchons de nouveaux partenaires pour nous aider à grandir. Et c’est plutôt flatteur de savoir que des investisseurs sérieux s’intéressent à nous. » Le maintien en Ligue 1 pourrait faciliter l’arrivée d’un nouvel actionnaire et ainsi permettre au RC Strasbourg de rentrer dans une nouvelle ère.

RC Strasbourg : Marc Keller confirme des discussions avec Chelsea

Le président du RC Strasbourg a également profité de cet entretien pour confirmer des discussions avec le propriétaire de Chelsea, Todd Boehly. « Dans cet environnement en permanente évolution, pour rester compétitif ou, mieux encore, pour progresser, il faudra un jour être accompagné, Alors, oui, je rencontre des gens, de Chelsea et d’aillleurs, mais il n’y a rien de fait pour l’instant. »

Marc Keller a déjeuné avec le propriétaire des Blues et une éventuelle association été évoquée. Chelsea pourrait donc intégrer le capital du RC Strasbourg dans les prochaines semaines. Reste à savoir si le président du Racing Club de Strasbourg et le propriétaire des Blues parviendront à un accord.