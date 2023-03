OL : Laurent Blanc regrette une absence face à Lorient

Publié par ALEXIS le 06 mars 2023 à 14:40

L’ OL a chuté d’un rang au classement après son match nul contre Lorient. Laurent Blanc compte désormais sur le retour de Lacazette.

Accroché par le FC Lorient à Lyon (0-0), dimanche, l’ OL est maintenant 10e et s’éloigne des places qualificatives pour la coupe d’Europe. Battue par l’AJ Auxerre (2-1), l’équipe de Laurent Blanc avait pourtant renoué avec la victoire à Angers (1-3), lors de la journée suivante. Mais le match nul concédé face aux Merlus au Groupama Stadium est venu compliquer la tâche de l’entraineur de l’Olympique Lyonnais. Ce dernier espérait faire une série de victoires dans la dernière ligne droite de la saison, pour remonter vers les places européennes.

On comprend dès lors la déception de Laurent Blanc après les points perdus face aux Lorientais. « Le point noir de la soirée, c’est la concrétisation », a-t-il déploré. On a des regrets, je pense qu’on pouvait gagner. Ça me désole qu’il n’y ait pas eu de but, même à (2-2), ç’aurait été plus agréable… »

OL : Blanc a regretté l'absence de Lacazette contre Lorient

L’ OL était privé de plusieurs joueurs titulaires face aux Lorientais. Le portier N°1 Anthony Lopes (fracture du doigt), Malo Gusto (ischios-jambiers), Thiago Mendes (adducteurs), la recrue hivernale Jeffinho (cuisse) et Alexandre Lacazette étaient tous absents. Et ces absences de taille ont été ressenties dans le jeu des Gones.

Le coach du club rhodanien a d’ailleurs regretté l’absence du capitaine et meilleur buteur de son équipe. « Et c’est vrai que dans un match comme ça, on pense tout de suite à Alex (Lacazette) », a lâché Laurent Blanc. Ce dernier espère en effet le retour rapide du N°10 de l’ OL, dès le prochain déplacement de Lyon à Lille (vendredi).

Blessé à la cuisse contre le RC Lens, depuis le 12 février, Alexandre Lacazette est en reprise. Cependant, il était trop juste pour rejouer contre le FC Lorient. L'international français a inscrit 14 buts et délivré 4 passes décisives en 23 matchs disputés en championnat cette saison.