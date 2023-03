OM Mercato : Les exigences d'Alexis Sanchez pour rester à Marseille

Publié par Timothée Jean le 06 mars 2023 à 17:24

Alors que son contrat expire en juin prochain, Alexis Sanchez serait prêt à signer un nouveau contrat à l’ OM sous certaines conditions.

Très active lors du dernier mercato hivernal, la direction de l’Olympique de Marseille souhaite à présent boucler certains dossiers importants en interne. Les dirigeants souhaitent prolonger le contrat de joueurs dont la situation contractuelle mérite une attention particulière. C’est notamment le cas d’Alexis Sanchez.

Meilleur buteur de l’ OM cette saison avec 13 réalisations en 32 rencontres disputées, l’attaquant chilien arrive en fin de contrat en juin 2023. Si sa situation n’évolue pas, il quittera gratuitement Marseille à l’issue de l’exercice en cours. Une option inenvisageable pour les dirigeants phocéens qui n’ont pas l’intention de perdre un tel atout offensif.

Sous l’impulsion de Pablo Longoria, la direction de l’OM a alors entamé des discussions pour prolonger le contrat d’Alexis Sanchez. Une information confirmée par le journaliste de RedGol, Enzo Olivera. « De plus, la semaine dernière, ils ont commencé à discuter directement avec son entourage, avec son agent, pour pouvoir le renouveler pour au moins une année supplémentaire », a-t-il assuré.

OM Mercato : Alexis Sanchez vise la Ligue des Champions

Les dirigeants de l’ OM se montrent pour le moment très confiants sur l’aboutissement de son nouveau contrat, d’autant plus que Alexis Sanchez a récemment fait part de sa volonté de poursuivre son aventure à Marseille. Les négociations se poursuivraient donc entre les deux parties afin de trouver un terrain d'entente le plus rapidement possible. Sauf que la direction phocéenne devra patienter avant de conclure ce deal.

Et pour cause, l’ancien attaquant du FC Barcelone attend d’obtenir des garanties avant de signer un nouveau contrat à l’ OM. Il n’est visiblement pas attiré par l’appât du gain. En plus d'une revalorisation salariale, Alexis Sanchez attendrait avant tout une qualification de l’ OM pour la prochaine Ligue des champions avant d’apposer sa signature. « Il me semble que pour cette prolongation, Alexis va attendre d'être sûr que l'Olympique de Marseille se qualifiera pour la prochaine Ligue des Champions », a ajouté la source.

De son côté, la direction de l’ OM ne compte pas forcer la main à son avant-centre. Elle envisagerait d’attendre à l’issue de la saison en vue de boucler la prolongation de son bail. Ce dossier devrait donc traîner encore plusieurs mois.