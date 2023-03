OM Mercato : Le nouveau plan d’Arsenal pour Nuno Tavares dévoilé

Publié par Timothée Jean le 06 mars 2023 à 20:24

En quête de liquidités, la direction d’Arsenal a préparé dans le secret un nouveau plan pour Nuno Tavares, prêté cette saison à l’ OM.

Après un passage compliqué à Arsenal, Nuno Tavares a pris la décision de quitter l’Angleterre pour s’engager en faveur de l’ OM. En juillet 2022, l’international portugais a rejoint l’Olympique de Marseille sous la forme d’un prêt sans option d'achat et n’a pas tardé pour s’imposer au sein de l’effectif phocéen.

Auteur de 6 réalisations en 30 rencontres disputées, toutes compétitions confondues, Nuno Tavares est devenu incontournable dans le système de jeu mis en place par Igor Tudor. Au point où les dirigeants de l’ OM seraient ravis de le conserver le plus longtemps possible. Et cette idée ne semble pas vraiment déplaire aux dirigeants d’Arsenal.

En effet, le latéral gauche, qui est prêté jusqu’à la fin de la saison à l’ OM, n’est pas certain de revenir à Arsenal pour s’imposer en Premier League. Puisque les Gunners envisageraient déjà de se séparer de lui afin de faire rentrer des liquidités. Les dirigeants britanniques auraient même déjà un plan bien précis pour son avenir.

OM Mercato : L’avenir de Nuno Tavares lié à celui de Kieran Tierney ?

Le journaliste britannique assure que l’avenir de Nuno Tavares est sérieusement lié à celui de Kieran Tierney. L’international écossais est fortement courtisé par Newcastle qui serait prêt à débourser un joli chèque pour son transfert. En cas de départ de Kieran Tierney, une place se dégagerait alors pour Nuno Tavares à Arsenal. Dans le cas contraire, le défenseur portugais serait mis sur le marché à la grande joie de l’ OM.

Dans cette partie de poker menteur à trois participants et gros enjeux financiers, la direction d’Arsenal devrait donc dévoiler son jeu lors de la préparation estivale. La source explique que les Gunners comptent voir Nuno Tavares à l'œuvre pendant cette période avant de trancher définitivement pour son avenir. Les dirigeants de l' OM devront ainsi surveiller de très près l'évolution de ce dossier.