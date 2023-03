Bayern-PSG : Galtier dévoile son commando pour le choc à Munich !

Publié par JEAN-LUC D le 06 mars 2023 à 19:54

À deux jours du huitième de finale retour de Champions League face au Bayern Munich, le PSG a dévoilé le groupe de joueurs convoqués par Christophe Galtier.

Après avoir annoncé la fin de saison de Neymar, qui va se faire opérer prochainement à la cheville droite, le Paris Saint-Germain a dévoilé la liste de 22 joueurs retenus par Christophe Galtier pour le huitième de finale retour de Ligue des Champions, mercredi, à 20h45, à l’Allianz Arena. Touchés le weekend contre le FC Nantes et annoncés incertains, Marquinhos et Nordi Mukiele sont finalement bien présents pour le déplacement en Bavière.

Victime d'une déchirure intercostale, lors de la victoire face au FC Nantes, ce samedi, Marquinhos pourrait tout de même être aligné face au Bayern par Christophe Galtier. Un choix de dernier recours alors que Presnel Kimpembe est toujours aux soins. Tout comme Achraf Hakimi sur lequel planait également un doute pour cette rencontre. Le latéral droit marocain de 24 ans est débarrassé de ses soucis musculaires à la cuisse gauche et est donc disponible pour affronter le Champion de Bundesliga.

« L’objectif c'est qu'il soit disponible pour le match face au Bayern. On va le gérer normalement, il va s'entraîner demain (ndlr : samedi), il va s'entraîner dimanche, et j'ose espérer que lundi il va s'entraîner normalement avec le groupe et qu'il sera disponible contre le Bayern », avait indiqué Christophe Galtier vendredi dernier en conférence de presse concernant Hakimi.

Sorti du terrain en béquilles avec les U19 dimanche, Ismaël Gharbi est lui aussi du déplacement à Munich, de même que Bitshiabu qui souffre régulièrement du mollet. Après un gros mois passé à l’infirmerie suite à une blessure contractée contre Toulouse, le milieu de terrain portugais Renato Sanches est aussi présent dans le groupe de Galtier. Seuls Neymar Jr et Presnel Kimpembe sont donc absents pour le déplacement en terres allemandes.

PSG : Le groupe de Galtier pour affronter le Bayern

Gardiens : Rico, Letellier, Donnarumma

Défenseurs : Marquinhos, Ramos, Mukiele, Hakimi, Bernat, Nuno Mendes, Pembélé, Bitshiabu

Milieux : Verratti, Ruiz, Danilo, Zaïre-Emery, Soler, Vitinha, Renato Sanches, Gharbi

Attaquants : Mbappé, Messi, Ekitike.