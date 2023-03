ASSE : Un joueur formé à Saint-Etienne de retour à l'Etrat

Publié par ALEXIS le 07 mars 2023 à 19:10

Formé à l’ ASSE et lancé en Ligue 1 par Sainté, Idriss Saadi est de retour sur les pelouses de l’Etrat. Il s’entraîne avec l’équipe B de Saint-Etienne.

Ancien joueur de l’ ASSE, Idriss Saadi est de retour à Saint-Etienne sur les terrains du centre de formation, un endroit qu’il connaît bien. Parti de l’AS Saint-Etienne en 2014, il a fait son retour au centre sportif Robert-Herbin il y a deux semaines, selon Peuple-Vert. L’attaquant de 31 ans n’est pas mis à l’essai par l’ ASSE, il est plutôt présent à l’Etrat pour entretenir sa forme.

Libre de tout engament depuis son départ du CR Belouizdad (Algérie), le joueur formé à l’ ASSE s’entraîne avec la réserve stéphanoise, en attendant de trouver un club où rebondir. D’après les informations recueillies par la source auprès de la direction du club ligérien, « il s'agit d'une main tendue envers un joueur, qui a toujours brillé par son sérieux, et désireux de continuer de s'entrainer dans un club ».

ASSE : Idriss Saadi, son expérience du haut niveau parle pour lui

Avant son bref passage au sein du club de son pays natal, Idriss Saadi a joué avec le SC Bastia en Ligue 2 la saison dernière. En dehors de l’ ASSE (2010-2014) et de Bastia (2021-2022), l’international algérien (2 sélections) a évolué à Clermont Foot (2014-2015), Cardiff City (2015-2017), au RC Strasbourg (2017-2021) et dans deux clubs belges (Coutrai et Cercle Bruges) sous la forme d'un prêt.

Pendant ses quatre saisons sous le maillot des Verts, Idriss Saadi avait été prêté au Stade de Reims (2011-2012) puis au Gazélec Ajaccio (2012-2013). Deux clubs en Ligue 2 à l'époque.

L’ex-avant-centre de l’ ASSE connaît donc bien le championnat de France, en plus de son passage au Pays de Galles et en Belgique. Fort de son expérience du haut niveau, Idriss Saadi pourrait apporter son expérience à un club en quête d'avant-centre, la saison prochaine.