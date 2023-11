Un attaquant formé et révélé à l’ASSE a envoyé un message à Laurent Batlles. Il se dit disposé à rejoindre les Verts pour les aider en Ligue 2.

Mercato : La direction de Saint-Etienne va-t-elle recruter un attaquant en janvier ?

L’ASSE va devoir trouver de nouveaux joueurs pour se renforcer pendant le mercato d’hiver. L’équipe de Laurent Batlles a montré quelques limites lors des défaites consécutives face au Paris FC (0-1) et l’AJ Auxerre (5-2). En défense, l'absence de Gautier Larsonneur et Dylan Batubinsika a créé un déséquilibre. Les deux joueurs choisis par Laurent Batlles : Etienne Green et Mickaël Nadé, n’ont pas été capables d’assurer l’intérim du gardien de but N°1 et du défenseur international congolais, sur ces deux matchs.

En attaque, le buteur de Saint-Etienne, Ibrahim Sissoko (28 ans), sera absent pendant la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), du 13 janvier au 11 février 2024. L’ASSE réfléchit en ce moment à la possibilité de recruter un avant-centre pendant le mercato hivernal. En l’absence de l’international malien lors de la trêve internationale actuelle, Gaëtan Charbonnier (34 ans) a inscrit un doublé contre Bourg-en-Bresse en coupe de France, samedi. L'attaquant français peut donc être un solution en interne pour l’entraineur des Verts.

Mercato ASSE : Idriss Saadi prêt à rejoindre Saint-Etienne

En attendant la décision de la direction stéphanoise, Idriss Saadi propose ses services à son ancien club. Il se tient prêt pour répondre à un éventuel appel de Laurent Batlles. Il a confié à Farid Rouas, lors d'un live, que s’il est sollicité, « il y va sans hésiter ». Car selon son explication, « c’est très difficile de dire non à l'ASSE ». Néanmoins, l’attaquant de 31 ans doute fort que l’entraineur des Verts l’appelle. Il « ne pense pas que l'occasion va se présenter ».

Idriss Saadi évolue sous les couleurs d'Andrézieux-Bouthéon FC en 4e division. Il a déjà marqué 3 buts en 7 matchs disputés en National 2 cette saison. Pour rappel, le Franco-Algérien a été formé à Saint-Etienne de 2006 à 2010. Il a joué en Ligue 1 avec les Verts entre 2010 et 2014, avant de rejoindre Clermont Foot.