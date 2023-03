Publié par Timothée Jean le 08 mars 2023 à 14:49

L’ OM accueille le RC Strasbourg dimanche pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. Cette rencontre se déroulera à guichets fermés.

L’ OM s’est relancé dans la course à l’Europe. Après deux défaites consécutives à domicile, face au PSG et Annecy en quart de finale de Coupe de France, les Marseillais sont allés chercher la victoire ce week-end sur la pelouse du Stade Rennais (0-1). Une courte victoire qui leur permet de creuser l’écart sur leurs poursuivants.

L’Olympique de Marseille a conforté sa place de dauphin du PSG et compte à présent 4 points d’avance sur l’AS Monaco (3e) et le RC Lens (4e). L’ OM reste donc un candidat sérieux à la qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Pour atteindre cet objectif de la saison, les hommes d’Igor Tudor devront enchaîner des résultats positifs. Et cela passe par une victoire dès ce dimanche semaine face au RC Strasbourg.

À l'occasion de cette rencontre comptant pour la 27e journée, le club phocéen pourra surtout compter sur le soutien massif de ses supporters dans la mesure où le Vélodrome devrait être une nouvelle fois plein à craquer. Selon les informations de La Provence, plus de 62 000 billets ont déjà été vendus. Ce nombre devrait s’accroître dans les prochains jours.

L’ OM soutenu par un véritable 12e homme

Depuis le début de la saison, l' OM joue à guichets fermés à domicile. Et ce sera sans doute le cas dimanche prochain face au RC Strasbourg, preuve que l’affluence au Vélodrome ne faiblit pas malgré les deux grosses désillusions vécues la semaine dernière. L’ambiance autour de ce match promet ainsi d’être phénoménale. 1 300 supporters alsaciens sont attendus pour prendre place dans le parcage visiteur.

À noter que l' OM a battu son record d'affluence lors du Classico perdu face au PSG (0-3). 65 894 spectateurs avaient été réunis dans les gradins du Vélodrome. Ce soutien massif et régulier est d’ailleurs souligné par les joueurs de l’ OM. « Les supporters sont toujours derrière nous, ils nous poussent, ça nous donne une adrénaline particulière sur le terrain », avait récemment confié Samuel Gigot dans des propos rapportés par RMC Sport. Les fans de l’ OM seront une nouvelle fois présents au Vélodrome pour pousser leur équipe vers la victoire face au RC Strasbourg.