Publié par Enzo Vidy le 03 avril 2023 à 18:48

En concédant le match nul 1-1 face à Montpellier vendredi, l’ OM a enchaîné un 5e match sans victoire au Vélodrome, et a déjà perdu 20 points à domicile.

Nombreux sont les joueurs et entraîneurs de Ligue 1 à tarir d’éloges le public du Vélodrome. À l’image du RC Lens à Bollaert, ou encore du Stade Rennais au Roazhon Park, l’OM a tout pour performer à domicile, mais rien ne se passe comme prévu cette saison au Vélodrome.

Les hommes d’Igor Tudor, représentant la meilleure équipe du championnat à l’extérieur, ne sont que l’ombre d’eux-mêmes lorsqu’il s’agit de jouer devant leur public. Vendredi soir, après le nul concédé contre Montpellier, ni l’entraîneur croate, ni Samuel Gigot, n’étaient en mesure de trouver une explication rationnelle aux dernières performances de l’OM à la maison.

Mais alors, que se passe-t-il réellement dans la tête des Olympiens au moment d’entrée sur la pelouse du Vélodrome ? La pression mise par les supporters est-elle trop forte ? Beaucoup de questions qui restent sans réponses à l'heure actuelle. Le problème étant que l' OM a déjà perdu 25 points cette saison à domicile, et il est fort possible que cela impact considérablement le classement final des joueurs d'Igor Tudor.

OM : La malédiction du Vélodrome, comme un air de déjà vu à Marseille

Aussi fou que cela puisse paraître, ce n'est pas la première fois que l' OM rencontre des difficultés devant son public. Pour retrouver une trace de ce phénomène, il n'est pas nécessaire de remonter bien loin. L'an dernier, sous l'ère Jorge Sampaoli, l'Olympique de Marseille avait pris 32 points sur 57 possibles, laissant échapper 25 points en route, un total déjà égalé cette saison avec Igor Tudor sur le banc.

On peut également parler de la saison 2015-2016, où l' OM avait terminé l'exercice en étant la 19e équipe du championnat à domicile. Une période galère pour le club phocéen, entraînée par un certain Michel à l'époque. Sur 57 points possibles, les Marseillais en avaient pris que 20 au Vélodrome. Tout cela est la preuve que les malheurs de l' OM à domicile ne sont pas nouveau, loin de là. Mais cette saison, la frustration est bien plus présente que les années précédentes, car le Vélodrome est à guichets fermés depuis le début de la saison, et avec un peu plus de rigueur sur sa pelouse, l'Olympique de Marseille serait très certainement leader du championnat.