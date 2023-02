OM : Tudor pointé du doigt après le Classico, le vestiaire réagit

Publié par Timothée Jean le 28 février 2023 à 13:34

Alors que lgor Tudor est sous le feu des critiques après la défaite de l’ OM face au PSG, les joueurs marseillais ont pris parti pour leur entraineur.

Ce fut une soirée difficile pour les Marseillais. Dimanche soir, l’Olympique de Marseille s’est lourdement incliné face au Paris Saint-Germain sur le score de 3 buts à 0 sur la pelouse du Vélodrome. Pour ce choc à domicile, Igor Tudor a décidé de tenter un pari inattendu, celui de mettre Nuno Tavares sur le flanc droit à la place de Jonathan Clauss.

Et si Valentin Rongier avait brillé en défense centrale lors de la récente confrontation entre les deux équipes en 8e de finale de la Coupe de France, Igor Tudor a finalement décidé de positionner Éric Bailly à ce poste, accompagné de Leonardo Balerdi. Ces choix n’ont pas été payants cette fois-ci, puisque les défenseurs de l’ OM ont complètement été surclassés par le duo offensif du PSG, Kylian Mbappé et Lionel Messi. À l’issue de cette déroute, Igor Tudor a logiquement été critiqué par de nombreux observateurs de l’ OM.

OM : Valentin Rongier défend Igor Tudor

Mais face à cette vague de critiques, l’entraineur marseillais peut toujours compter sur son vestiaire. Capitaine de l’ OM en l’absence de Dimitri Payet, Valentin Rongier a tenu à défendre le plan de jeu mis en place par Igor Tudor. « C’est ce qu’on fait depuis le début de l’année, ce qu’on travaille toute l’année à l'entraînement. On est conditionnés pour ça. Dans notre tête, on sait qu’à chaque match on va aller étouffer nos adversaires. Notre entraineur est quelqu’un qui a un style particulier et qui veut maintenir cette philosophie de jeu qui que ce soir en face », a-t-il indiqué.

Même son de cloche pour Mattéo Guendouzi, qui assure que son équipe reste fidèle aux principes d'Igor Tudor, même si l’ OM a « manqué d'efficacité offensivement et défensivement. On a tout donné, on les a cherchés haut et ils ont été efficaces sur leurs situations ».

Malgré la défaite face au PSG, Igor Tudor devrait donc rester fidèle à son style de jeu, qui a permis à l’ OM de réaliser une excellente seconde partie de saison. Pressing haut, prise de risque derrière et intensité à tous les niveaux, le technicien croate maintient toujours sa philosophie de jeu. Il tentera d’ailleurs de renouer avec le succès dès cette semaine. Ce mercredi soir, l’ OM tentera de battre Annecy en quart de finale de la Coupe de France.