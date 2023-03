Publié par Timothée Jean le 29 mars 2023 à 15:19

Deuxième de Ligue 1, l’ OM éprouve quelques difficultés à s’imposer à domicile. L’entraîneur Igor Tudor connaît les raisons.

Cette saison, l’ OM est la meilleure équipe de Ligue 1 à l'extérieur seulement. Le club phocéen est impérial loin de ses bases avec 32 points pris sur 39 possibles. Un bilan reluisant pour l’équipe phocéenne qui occupe la deuxième place de Ligue 1. Toutefois, l’Olympique de Marseille peine à s’imposer au stade Vélodrome. Les Phocéens restent sur une série de quatre matchs sans victoires à domicile.

L' OM dispose pourtant de formidables atouts pour performer avec son antre mythique et ses inconditionnels supporters répondent toujours présents à chaque match. Depuis le début de l'exercice 2022-2023, toutes les rencontres de l’ OM se sont disputées à guichets fermés. Mais le groupe d’Igor Tudor peine à enchaîner des victoires devant son public.

Ces récurrentes contre-performances à domicile commencent à inquiéter bon nombre d’observateurs de l’ OM. Certains d’entre eux estiment que les joueurs de l’Olympique de Marseille souffrent de la pression du stade. Ils pointent du doigt un problème d’ordre psychologique. Mais Igor Tudor ne l’entend pas forcément de cette oreille.

OM : Igor Tudor rétablit la vérité sur les difficultés de Marseille au Vélodrome

Interrogé par L’Équipe, l’entraîneur de l’ OM a tenté d'expliquer le malaise du moment au Vélodrome. Il estime que la ferveur immense du peuple phocéen est aussi une source de motivation supplémentaire pour les équipes adverses, qui se surpassent dans le but de freiner l’Olympique de Marseille.

« Le grand avantage de ce public chaud et exigeant, c'est qu'il te pousse. Au stade, c'est toujours une fête superbe. Avec Hari (Vukas, son adjoint), à chaque fois, on se regarde et on se dit : "Encore 60 000 aujourd'hui !" Mon Dieu, aujourd'hui c'est magnifique, regardez ça, ce public, ce stade, on ne peut pas se rater !'' Ils font le match de l'année, et cela te coûte des points », a déclaré Igor Tudor. L’ OM tentera donc de renouer avec le succès devant son public vendredi soir face au Montpellier HSC.