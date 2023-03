Publié par Enzo Vidy le 09 mars 2023 à 16:44

Prêté par l' OM à la Juventus depuis le début de la saison, Arkadiusz Milik ne compte pas revenir à Marseille à l'issue de son prêt.

Auteur de 6 buts et d'une passe décisive en 17 matches de championnat avec la Juve, Arkadiusz Milik a conquis le cœur de ses dirigeants à Turin. Si le buteur polonais est actuellement blessé depuis le 29 janvier dernier, son entraîneur Massimiliano Allegri ne compte pas le laisser filer, et pousse pour que la Vieille Dame conserve son attaquant.

Néanmoins, le joueur appartient toujours à l' OM, et la Juve n'a pas la garantie de voir Arkadiusz Milik poursuivre avec le maillot turinois la saison prochaine. En effet, avec le projet sportif qui prend de plus en plus d'ampleur à Marseille, l'attaquant polonais aurait pu se laisser tenter par un nouveau challenge dans la cité phocéenne aux côtés d'Alexis Sanchez sur le front de l'attaque.

De plus, avec les soucis financiers que connaît actuellement la Juventus, il n'est pas certain que le club turinois soit capable de s'aligner sur les 7 millions d'euros, hors bonus, concernant l'option d'achat fixée par Pablo Longoria lors de son prêt. Mais ces dernières heures, le joueur polonais aurait pris une grande décision sur son avenir.

OM : Arkadiusz Milik ne veut pas revenir à Marseille

D'après les informations communiquées par le média italien Tuttosport, Arkadiusz Milik ne serait absolument pas emballé à l'idée de revenir à l' OM à la fin de son prêt. En effet, la source indique que l'attaquant de 29 ans veut rester à la Juventus, et qu'une rencontre entre les représentants du joueur et les dirigeants turinois devraient bientôt avoir lieu pour trouver un accord.

Si les supporters de l' OM rêvaient de voir une association Sanchez-Milik la saison prochaine, cela ne devrait pas se réaliser, et le recrutement de Vitinha signifie probablement que Pablo Longoria ne comptait pas voir revenir Arkadiusz Milik en fin de saison.