Publié par ALEXIS le 09 mars 2023 à 17:14

Débarqué à l’ ASSE cet hiver en provenance de Nîmes, Lamine Fomba a comparé les deux clubs de Ligue 2. Et son opinion penche en faveur de Saint-Etienne.

Lamine Fomba a été transféré de Nîmes Olympique à l’ ASSE cet hiver. Il fait partie des 7 joueurs qui ont renforcé le groupe stéphanois. Il est venu renforcer l’entrejeu de l’AS Saint-Etienne à la suite des départs de Mahdi Camara, Lucas Gourna Douath ou encore Zaydou Youssouf. Le milieu défensif de 25 ans était un crack chez les Crocos. Il était l’un des capitaines de l’équipe de Frédéric Bompard. Lamine Fomba avait manqué un seul match lors de la phase aller du championnat avec Nîmes, avant de rejoindre l’ ASSE.

ASSE : Laurent Batlles préfère Monconduit à Fomba

Mais chez les Verts, il a du mal à s’adapter dans le Forez et à intégrer l’équipe type de Laurent Batlles. Il est en effet confronté à la concurrence de Thomas Monconduit (32 ans). Le Franco-Malien a fait seulement 6 apparitions en Ligue 1 pour une titularisation depuis sa signature à l’AS Saint-Etienne en janvier 2023. Le choix de l’entraîneur de l’ ASSE est bien clair. Sa préférence penche vers l’ancien joueur du FC Lorient.

« Dans ce rôle, Thomas apporte son expérience, son intelligence dans le placement. Je l'ai trouvé intéressant. Lamine Fomba peut aussi le tenir, pour nous donner une certaine sécurité. On l'a pris pour sa valeur athlétique, et c'est quelqu'un qui court 12-13 km par match. »

Fomba : « Il y a plus de qualité et d'expérience à Saint-Etienne qu'à Nîmes »

Malgré son statut de remplaçant à Saint-Etienne, le transfuge de Nîmes garde un état d’esprit collectif. Il compte travailler pour s’imposer dans un club qu’il place au-dessus de Nîmes. « J’aspire à être titulaire. On est compétiteurs, il faut être patient, il faut continuer à travailler. » Le nouveau N°26 de l' ASSE a confié qu'il ne regrette pas d'avoir signé chez les Verts. Bien au contraire, il pense avoir fait le bon choix.

« Sans manquer de respect à Nîmes, il y a plus de qualité, d'expérience et d'intensité aux entraînements ici. J'ai un peu subi les premières semaines et je dois m'adapter », a-t-il déclaré en conférence de presse. Pour rappel, Lamine Fomba s’est engagé avec l’ ASSE jusqu’en juin 2025. Il a donc le temps de gagner sa place sous le maillot stéphanois.