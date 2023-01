ASSE Mercato : Un ancien défenseur de Sainté fait l'éloge de Fomba

Publié par ALEXIS le 31 janvier 2023 à 13:15

Un ancien défenseur de l’ ASSE s’est prononcé sur Lamine Fomba, sixième recrue hivernale de Sainté. Il assure que c’est une bonne pioche.

L’ ASSE s’est offert les services de Lamine Fomba (25 ans), samedi dernier. Il est la sixième recrue de Saint-Etienne cet hiver. Le milieu défensif a été transféré du Nîmes Olympique contre un montant estimé à 500 000 euros. Il s’est engagé avec l’AS Saint-Etienne jusqu’au 30 juin 2025, soit pour une durée de deux saisons et demie.

Laurent Batlles a apprécié son profil, lors de sa signature officielle chez les Verts. « Lamine Fomba a une expérience niveau Ligue 1 et Ligue 2. Il répond à ce qu'on recherchait à ce poste, car on avait besoin d’un joueur amenant de la densité athlétique et un gros volume de courses. Il est dans le rythme et à même de répéter les matchs », a rassuré l’entraîneur de l' ASSE.

ASSE Mercato : Fomba, un vrai combattant à Saint-Etienne !

Pour le site internet Poteaux-Carrés, Daniel Sanlaville, ancien défenseur de l’ ASSE (1971-1973) et du Nîmes Olympique (1970-1971 et 1973-1978), a livré son opinion sur le Franco-Malien. Il assure que les Verts ont fait une bonne pioche, car selon lui, Lamine Fomba est un guerrier ou encore un véritable taulier.

« C’est un joueur très généreux dans l’effort, il court énormément. C’est lui qui parcourt le plus de kilomètres dans un match. Lamine Fomba a vraiment de grosses qualités », a décrit l'ex-défenseur de l’ ASSE. « Il va apporter une vraie plus-value à l’entrejeu stéphanois. Grâce à son abattage, à sa combativité au milieu de terrain, il va faire du bien aux Verts », a insisté Daniel Sanlaville (75 ans).

Convoqué dans le groupe stéphanois pour affronter le SC Bastia, ce mardi (20h45), le polyvalent milieu de terrain pourrait disputer ses premières minutes sous le maillot de l’ ASSE. Il devrait probablement faire son entrée en jeu en cours de match.