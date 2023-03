Publié par Timothée Jean le 09 mars 2023 à 18:14

Alors que l’audience devant le TAS de l’affaire Pape Gueye s’est achevée ce jeudi soir, l’ OM devra patienter avant de connaître le verdict.

Prêté cet hiver au FC Séville, Pape Gueye est toujours lié à l’Olympique de Marseille dans une affaire juridique. Les deux parties se sont retrouvées ce mercredi et jeudi devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) pour une affaire qui remonte à l’été 2020. À l'époque, le jeune milieu de terrain sénégalais, en fin de contrat avec Le Havre, était censé rejoindre Watford.

Le club britannique avait même annoncé sa signature, mais contre toute attente, Pape Gueye a finalement renoncé à ce deal suite à un litige avec ses anciens conseillers et de promesses non tenues. Le jeune joueur s’est engagé dans la foulée avec l' OM où son contrat expire en juin 2024. Se sentant lésés dans l'affaire, les dirigeants de Watford ont porté plainte devant la FIFA. Le milieu de terrain et l’ OM avaient tous les deux été sanctionnés par l'instance.

L’ OM avait écopé de 12 mois d’interdiction de recrutement, à partir de l’été 2023, tandis que Pape Gueye écopait de 4 mois de suspension. Ces deux décisions ont finalement été mises en attente suite à l’appel déposé par l’ OM auprès du TAS. L’instance doit une dernière fois statuer sur ce litige de longue date.

OM : Affaire Pape Gueye, le TAS n’a pas encore tranché

Les trois parties engagées dans cette affaire ont donc été entendues hier et aujourd’hui par le TAS. Le porte-parole du Tribunal vient de relater les évènements, précisant que « des témoins impliqués dans ce transfert controversé ont été interrogés au cours de l'audience de deux jours aux côtés d'avocats représentant les deux clubs ». Chaque partie a raconté sa version des faits.

Après avoir recueilli tous les témoignages et les documents présentés par chaque camp, il va falloir attendre avant de connaître le verdict final du TAS, dont la date n’a pas été définie. « À la fin de l'audience, le comité de la FIFA délibérera et rendra sa décision dans le litige entre Marseille et Watford . Il n'est pas possible d'indiquer quand la décision sera rendue », a déclaré le porte-parole de la FIFA dans des propos relayés par The Athletic.

L’ OM devra donc patienter avant d’être fixé définitivement dans ce dossier. Les Marseillais espèrent éviter toute sanction dans ce litige dans l’espoir de pouvoir recruter lors du prochain mercato estival. Des mesures fortes sont attendues. Le FC Séville attendrait aussi impatiemment ce verdict avant de boucler le transfert définitif de Pape Gueye.