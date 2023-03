Publié par ALEXIS le 10 mars 2023 à 03:25

Alors que Boubacar Fall est blessé au genou, à deux jours du match entre l’ ASSE et Amiens SC, le retour d’un gardien de but indésirable est fixé.

L’ ASSE est déjà privée de deux joueurs contre Amiens SC, en plus de Gaëtan Charbonnier (opéré du genou). Touché à la cuisse depuis le match qui a opposé l’AS Saint-Etienne à Dijon FCO (2-0), le 11 février (23e journée), Aïmen Moueffek n’est toujours pas apte pour la réception d’Amiens, samedi. Il l’a fait savoir sur le site Poteaux-Carrés, dans une interview. « Je reviens bien et normalement. Je serai sur les terrains d’ici deux semaines au plus à mon avis », a-t-il confié.

Laurent Batlles a confirmé l’absence du milieu de terrain, en conférence de presse d’avant-match, ce jeudi. « Gaëtan Charbonnier est forfait évidemment, tout comme Aïmen Moueffek ». Deux autres joueurs de l' ASSE manquaient à l’appel à la séance de ce jour, pour préparer le match prévu à Geoffroy-Guichard.

Dennis Appiah a un virus depuis le match de Bordeaux et a il été laissé au repos ce jeudi matin. Anthony Briançon également n’a pas participé à l’entrainement, en raison de son entaille au tibia. Pour l’heure, le défenseur recruté au FC Nantes cet hiver et le capitaine des Verts ne sont pas forfaits, mais incertains. « Pour eux deux, il n’y aura normalement aucun souci », a rassuré le coach de l’ ASSE.

ASSE : Boubacar Fall remplacé par Matthieu Dreyer contre Amiens

Le troisième joueur forfait contre Amiens SC est Boubacar Fall (22 ans). Il s’est blessé au genou à l’entrainement, ce jour. Le jeune portier a passé des examens, qui confirment son absence, samedi, à en croire les informations de Evect.

Pour remplacer le gardien de but N°2 de l’ ASSE, Laurent Batlles devrait solliciter l’un des portiers indésirables Matthieu Dreyer (34 ans) ou Étienne Green (22 ans). Mais selon le média spécialisé, c’est bien le premier qui sera la doublure de Gautier Larsonneur, lors de la venue des Amiénois à Geoffroy-Guichard.