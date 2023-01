ASSE Mercato : Une décision forte tombe pour Green et Dreyer à Sainté

Publié par ALEXIS le 09 janvier 2023 à 19:55

Après avoir recruté un nouveau gardien de but, l’ ASSE aurait-elle scellé définitivement le sort d’Étienne Green et Matthieu Dreyer ?

L’ ASSE a recruté un nouveau gardien de but cet hiver, en ma personne de Gautier Larsonneur. La direction du club ligérien a mis la main à la poche pour le transfert du portier du Stade Brestois, qui était prêté à Valenciennes jusqu'a la fin de la saison. Un transfert évalué à 1,6 M€ par L’Équipe. L’AS Saint-Etienne a engagé le portier de 25 ans pour se renforcer à un poste ou Etienne Green et Matthieu Dreyer ont été transparents pendant la première partie de la saison. Le premier a concédé 14 buts en 8 matchs disputés et le deuxième en a encaissé 13 en 9 matchs joués. L’un après l’autre, ils ont perdu la confiance de Laurent Batlles. Ils sont en grande partie coupables de la mauvaise défense de l’ ASSE, qui a concédé 31 buts en 17 matchs de Ligue 2.

ASSE : Larsonneur et Fall choisis contre Laval, Green et Dreyer définitivement écartés ?

Lors du match de la 17e journée de Ligue 2, l’entraineur des Verts avait envoyé un message à Étienne Green (22 ans) et à Matthieu Dreyer (33 ans), en titularisant Boubacar Fall (22 ans) contre le SM Caen (1-1). Ce lundi, Laurent Batlles a encore lâché un nouveau message fort aux deux portiers décevants, sur qui il ne compte plus. Il a confirmé la titularisation de la recrue Gauthier Larsonneur face au Stade Lavallois, mardi (20h45), comme pressenti. « Gautier va jouer et Boubacar Fall sera son remplaçant », a annoncé le coach de l’ ASSE en conférence de presse d’avant-match. Une décision qui scelle le sort d’Etienne Green et à Matthieu Dreyer, poussés dehors cet hiver. Le premier est dans le viseur de Valenciennes FC en Ligue 2 et du FC Lorient en Ligue 1.