Publié par ALEXIS le 10 mars 2023 à 18:34

À quelques heures du match contre l’ ASSE, Antoine Leautey, un leader du vestiaire d’Amiens, a passé des consignes fermes à ses coéquipiers.

Recrue estivale d’Amiens, Antoine Leautey n’a jamais joué contre l’ ASSE à Geoffroy-Guichard. Ce sera son premier match dans le mythique stade des Verts samedi. Il a hâte de découvrir et de vivre la bouillante ambiance du Chaudron. « Saint-Etienne fait partie des décors de football qui font rêver ! Je suis impatient de jouer à Saint-Etienne », a déclaré le N°7 du club picard, dans des propos rapportés par Le 11 Amiénois.

« En plus il devrait y avoir un peu plus de monde. Ce sera la meilleure affluence de la saison ? Plus de 23 000 ? C’est génial […] C’est pour ce genre d’ambiance qu’on fait ce métier. » Au-delà l’ambiance de Geoffroy-Guichard, Antoine Leautey a à coeur de faire un résultat contre l’ ASSE, car Amiens avait été battu (0-1) au stade de la Licorne lors du match aller disputé le 22 octobre. « Forcément, il y a plus d’envie. Si on peut gagner là-bas, dans une grosse ambiance. Ça peut être top. »

ASSE-Amiens : Leautey, « ne pas être obnubilé par l’envie de taper un gros »

Faisant partie des joueurs les plus expérimentés et également cadre du vestiaire d'Amiens, le natif de Versailles a passé des consignes à ses coéquipiers. « Il ne faut pas non plus se focaliser sur ça, en étant obnubilé par l’envie de taper un gros », a-t-il prévenu.

Pour rappel, l’ ASSE est invaincue lors de ses cinq derniers matchs en Ligue 2, soit 4 victoires et un nul contre les Girondins à Bordeaux (1-1). Mais cela n’est pas forcément un avantage pour l’équipe de Laurent Batlles, selon Antoine Leautey. « Peu importe leur série d’invincibilité, il faut déjà penser à s’occuper de nous. On peut aussi se dire qu’ils seront peut-être plus confiants, et qu’ils vont peut-être laisser plus d’espaces, et nous prendre à la légère. »