Publié par ALEXIS le 09 mars 2023 à 21:44

Opposés ce samedi, l’ ASSE et Amiens ont évoqué le match de la 27e journée. Laurent Batlles en a profité pour répondre à son homologue.

Après le match nul arraché à Bordeaux (1-1), l’ ASSE reçoit Amiens, ce samedi à 19h, dans un stade Geoffroy-Guichard qui pourrait battre le record d’affluence. À deux jours du match, Philippe Hinschberger cherche la stratégie pour contenir l’AS Saint-Etienne, invaincue lors des cinq derniers matchs de Ligue 2.

L’équipe de Laurent Batlles est en effet sur une série de 4 victoires un nul et est remontée à la 13e place. Lors de son passage en conférence de presse, l’entraîneur d’Amiens a évoqué une « équipe stéphanoise qui a changé de visage au mercato », et qui a aussi des individualités dont Jean-Philippe Krasso et Kader Bamba, et des joueurs d’expérience, notamment Thomas Monconduit.

« On se prépare donc à un match chaud, face à une équipe qui attaque beaucoup, qui a de très bons attaquants », a avoué Philippe Hinschberger dans un premier temps, avant de dévoiler un point faible de l’ ASSE : « C’est un adversaire qui sait aussi se découvrir, ce sera à nous de profiter des brèches. »

ASSE : Laurent Batlles, « on se concentre sur notre projet, sur notre jeu »

En réponse à son confrère d'Amiens, Laurent Batlles préfère se concentrer sur les forces vives de son équipe. « On prend le match qui arrive (contre Amiens) avec l’envie de prendre évidemment le plus de points possible, a-t-il indiqué. On se concentre sur notre projet, notre envie de développer notre jeu. On est sur un chemin de croissance et je veux rester sur ce chemin. La seule chose qu’on regarde, ce sont les équipes devant nous, que l’on veut dépasser pour remonter au classement. » Amiens est actuellement 9e, avec 36 points, soit 5 de plus que l'ASSE.