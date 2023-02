Stade Rennais Mercato : Énorme révélation sur le futur de Mandanda

Publié par Ange A. le 25 février 2023 à 07:46

Gardien du Stade Rennais depuis l’été dernier, Steve Mandanda serait déjà fixé sur son avenir. Lequel devrait s’écrire loin du SRFC.

Le Stade Rennais a réalisé une belle affaire l’été dernier en bouclant la signature de Steve Mandanda. Le portier tricolore a été libéré de ses deux dernières années de contrat par l’Olympique de Marseille pour signer au SRFC. Le gardien âgé de 37 ans a été propulsé numéro 1 dans la hiérarchie à son poste chez les Rouge et bleu. Alors que son contrat expire dans un an à Rennes, son avenir est déjà sujet aux spéculations. L’avenir du gardien de but devrait s’écrire loin du SRFC à en croire les indiscrétions de L’Équipe. Le quotidien sportif indique en effet que Mandanda est déjà fixé sur son avenir en cas de départ du club breton. Le portier devrait retrouver une vieille connaissance selon le journal.

Stade Rennais Mercato : Un retour de Mandanda annoncé après le SRFC

Le quotidien spécialisé croit en effet savoir que Steve Mandanda va retourner à l’Olympique de Marseille. Lors de sa prolongation à l’OM, le gardien de but avait reçu des assurances du club phocéen concernant sa reconversion au sein du club. La source indique que cet accord entre Mandanda et Marseille serait toujours d’actualité. « Est-ce que ce sera dans la direction sportive ou sur le terrain ? Ce sera à discuter au moment voulu en fonction des besoins du club », a indiqué une source proche du club phocéen au journal.

En attendant d’en savoir davantage sur un potentiel retour de Mandanda à Marseille, le principal intéressé retrouve des sensations avec le Stade Rennais. La saison dernière il avait été relégué au poste de suppléant de Pau Lopez à l’OM. De nouveau numéro 1, le Kinois enchaîne les rencontres et a même retrouvé l’équipe de France. Il a notamment pris part au dernier Mondial au Qatar avec les Bleus.