Publié par ALEXIS le 11 mars 2023 à 00:34

À la veille du match de l’ ASSE contre Amiens, Laurent Batlles s’est prononcé sur les débuts de la recrue hivernale, Lamine Fomba, à Saint-Etienne.

Recrue hivernale de l’ ASSE, Lamine Fomba est dans la rotation de Laurent Batlles, même s’il n’a pas encore une place de titulaire. Le nouveau milieu défensif de l’AS Saint-Etienne a pris part à 6 matchs en Ligue 2 pour une seule titularisation sous le maillot des Verts, soit 173 minutes jouées au total. Un maigre temps de jeu pour l’ancien capitaine de Nîmes Olympique, qui est confronté à une forte concurrence à l’ ASSE.

Malgré tout, son profil plaît à Laurent Batlles. Interrogé en conférence de presse sur les prestations de Lamine Fomba, l’entraîneur du club ligérien a jugé positives les entrées en jeu du milieu de terrain.

« C’est un joueur qui a débuté très rapidement sur le match de Bastia (défaite 2-0) dans un contexte particulier avec trois matchs en quelques jours. La première rencontre n’est jamais évidente, surtout après deux entrainements », a-t-il commenté, avant le match contre Amiens, samedi à 19h, à Geoffroy-Guichard.

ASSE : Laurent Batlles, « les rentrées de Lamine Fomba ont été intéressantes »

Le Franco-Malien, Lamine Fomba, n’est certes pas titulaire, mais a disputé les cinq derniers matchs de l’ ASSE en Ligue 2. Il a ainsi pris part activement aux 4 victoires et au nul des Verts et satisfait les attentes de Laurent Batlles. « Désormais, Lamine Fomba se fond totalement dans le collectif. Ses rentrées ont été intéressantes dans la projection et sur le côté athlétique. Il montre beaucoup de choses à l'entrainement et prétend à un rôle de titulaire », a apprécié le technicien de l' ASSE.