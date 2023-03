Publié par ALEXIS le 11 mars 2023 à 06:04

Comne annoncé, Amiens SC sera privé de 5 joueurs contre l’ ASSE, samedi (19e), à l’occasion de la 27e journée de Ligue 2, à Geoffroy-Guichard.

À la suite de l’ ASSE, Amiens SC a dévoilé son groupe pour affronter les Verts, samedi dans le Forez. Comme annoncé jeudi, il y a effectivement de nombreuses absences contre l'AS Saint-Etienne. Philippe Hinschberger (63 ans) est privé de cinq joueurs, dont trois majeurs : Mattheo Xantippe (23 matchs disputés), Jérémy Gelin (18 matchs), Gaël Kakuta (15 matchs, 5 buts), Kassoum Ouattara et Janis Antiste.

Malgré ces absences, l'entraineur des Amiénois espère un bon résultat face aux Verts dans leur Chaudron bouillant où plus de 20 000 supporters sont attendus. Après avoir renoué avec la victoire contre Pau FC (1-0), lui et son équipe ont à coeur d'enchainer.

« La victoire face à Pau nous fait du bien. Lorsque tu gagnes un match, tu ouvres toujours la possibilité de gagner un deuxième et un troisième derrière. Je ne sais pas si on sera capable de gagner à Saint-Étienne, mais on se déplacera avec le maximum d'ambition, avec un moral bien plus important que si on n'avait pas battu Pau », a confié Philippe Hinschberger, en conférence de presse d'avant-match.

Pour rappel, Amiens SC est 9e avec 36 points, devant l' ASSE qui est classée 13e avec 31 points, avant leur confrontation. Mais les Stéphanois sont sur une série d'invincibilité de 5 matchs, soit précisément 4 victoires et un nul. Quant à l'équipe amiénoise, elle était 3 défaites de suite avant la victoire contre les Palois.

Le groupe d’Amiens SC contre l’ ASSE

Gardiens de but : Régis Gurtner, Paul Charruau

Défenseurs : Youssouf Assogba, Mamadou Fofana, Mendy, Nicholas Opoku, Sebastian Ring

Milieux de terrain : Doums, Junior Fofana, Owe Gene, Iron Gomis, Mathis Lachuer, Abdourahmane Barry, Antoine Leautey

Attaquants : Hassane Bandé, Ange Chibozo, Papis Cissé, George Ilenikhena