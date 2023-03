Publié par Dylan le 11 mars 2023 à 14:23

Auteur d'un triplé face à l'OL, l'attaquant du LOSC Jonathan David n'arrive pas à s'en réjouir. Il sait que son équipe a perdu deux points précieux.

Énorme déception pour le LOSC. Le club nordiste avait bien manœuvré son match à domicile contre l'Olympique Lyonnais (8ème), comptant pour la 27ème journée de Ligue 1. Grâce à son attaquant Jonathan David, le sixième de l'élite menait 2-0 après 61 minutes de jeu. Même après la réduction de score de Bradley Barcola (2-1, 64'), les Dogues semblaient toujours confiants.

Le chemin de la victoire était ensuite tout tracé avec un troisième but de David à la 79ème minute. Mais l'OL y a cru jusqu'au bout et peut remercier son héros, Alexandre Lacazette. Alors qu'il avait provoqué le dernier but du LOSC, l'ancien d'Arsenal se rachète en marquant à deux reprises dans les dernières minutes. Au final, c'est sur un score fou de 3-3 que les deux équipes se quitteront. Avec un sacré goût amer pour Lille.

Jonathan David après LOSC-OL : « Dur à expliquer »

Si ce match nul arrange les affaires de l'OL, ce n'est pas le cas du LOSC. Sixième avant la rencontre, le club dirigé par Paulo Fonseca avait l'opportunité de mettre la pression sur le top 5 de la Ligue 1. Le Stade Rennais (5ème) ne figurait qu'un point devant. Au final, les Bretons pourront prendre 3 points d'avance sur les Dogues en cas de succès contre Auxerre (17ème) samedi.

Interrogé après la rencontre sur le craquage lillois face à Lyon, Jonathan David n'avait pas les mots : « On avait tout fait pour se mettre dans les meilleures conditions possibles, mais dans les 10 dernières minutes on perd le match, c'est très décevant. Franchement, c'est dur à expliquer, même moi je n'ai pas la réponse, c'est vrai que ce n'est pas la première fois » a-t-il concédé au micro de Prime Video. Un résultat qui devrait également l'interroger sur son avenir au LOSC, lui qui est pisté par un cador de Bundesliga.